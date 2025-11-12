Unfall in Egg: Bauer (67) stürzt mit Schlepper Böschung hinab

Beim Mist-Ausbringen kam es plötzlich zu einem Unfall. Das Fahrzeug kippte, überschlug sich mehrfach und blieb in der Böschung liegen. Der Fahrer hatte aber Glück im Unglück.

Ein 67-jähriger Landwirt wollte am Mittwochmittag eigentlich nur mit seinem Schlepper Mist auf einer Wiese in Egg (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) ausbringen. Doch dann kam alles anders: Beim Rückwärtsfahren kippte das voll beladene Fahrzeug plötzlich nach links, überschlug sich mehrmals und kam nach ca. acht Metern in einer Böschung zum Stillstand. Der Landwirt hatte Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Ein Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand jedoch Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die Feuerwehr Egg war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz und sicherte den Schlepper gegen weiteres Abrutschen. Schließlich wurde das Fahrzeug geborgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 17:16 Uhr aktualisiert