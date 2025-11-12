Skip to content
dm ruft aktuell das Produkt Kruut Heimische Superfoods 70 g wegen Salmonellengefahr zurück.
12/11/2025
Sicherheitswarnung

Achtung, Salmonellen: dm ruft Produkt zurück

Der Drogeriemarkt dm ruft aktuell ein Superfood-Produkt zurück. Grund dafür sind Spuren von Salmonellen, die bei einer Routinekontrolle festgestellt wurden. Vom Verzehr des Produkts wird dringend abgeraten.

von Stella Sabitzer
Über einen aktuellen Rückruf informierte der Drogeriemarkt dm am Mittwoch.
„Wir bitten alle unsere Kundinnen und Kunden, das Produkt ‚Kruut Heimische Superfoods 70 g‘ an die Verkaufsstelle zurückzugeben“, heißt es seitens dm. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. März 2028.

dm ruft Kruut Heimische Superfoods zurück

  • Produkt: Nahrungsergänzungsmittel
  • Artikel: Kruut Heimische Superfoods 70g
  • MHD: 19.03.2028
  • Charge: 19.03.28

Salmonellen in dm-Produkt festgestellt

Grund dafür ist eine Abweichung bei einer amtlichen Routineprüfung. In dem Produkt wurden Spuren von Salmonellen festgestellt. Der gesetzliche Grenzwert lautet: „nicht nachweisbar in 25 g“. Deshalb wird die Charge vom Hersteller vorsorglich zurückgerufen. Damit soll vor allem die hohe Qualität und Sicherheit der Produkte gewährleistet werden. Der Hersteller bittet darum, das betroffene Produkt nicht mehr zu verzehren.

dm-Rückruf: Das kannst du jetzt tun

Du hast ein betroffenes Produkt zu Hause? Kein Problem! Du kannst es ganz einfach in jedem dm-Markt zurückgeben und bekommst den Kaufpreis erstattet – auch wenn du die Rechnung nicht mehr hast. Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich an den dm-Kundenservice wenden.

