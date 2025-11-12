Ab heute: Diese Änderung müssen Reisende jetzt beachten

Für alle, die gerne mit Ryanair verreisen, gibt es jetzt eine wichtige Änderung: Ab sofort werden nur noch digitale Bordkarten akzeptiert.

In den Urlaub zu fliegen kann ganz schön stressig sein: Koffer packen, Flug und Hotel organisieren – es gibt vieles, was beachtet werden muss. Und ab dem 12. November kommt für Reiseliebhaber eine wichtige Änderung dazu, die für viele eine große Umstellung sein könnte.

Ryanair: Das ist jetzt neu

Denn mit Mittwoch ist die große, angekündigte Ryanair-Änderung in Kraft getreten. Ab jetzt gibt es bei der Billigfluglinie nur noch digitale Bordpässe – gedruckte werden nicht mehr akzeptiert. Diese erhält man in der eigenen App von Ryanair.

Wie funktioniert die neue digitale Bordkarte von Ryanair?

Ganz einfach: Passagiere erstellen die Bordkarte beim Check-in in der App und können sie dann beim Boarding digital vorzeigen. Wichtig ist, dass mindestens der Hauptbucher die Tickets in der Ryanair-App abrufen kann. Dann können sie an alle Mitreisenden verschickt werden. Voraussetzung ist dabei ganz klar, dass alle anderen ein elektronisches Gerät, wie ein Handy, besitzen und mitnehmen.

Vor- und Nachteile der Ryanair-Änderung

Während es für einige eine Erleichterung darstellen könnte, sorgt es für andere Reisende allerdings für Ärger. „Mir macht die Umstellung nichts. Ich mache sowieso alles am liebsten digital. Ist viel leichter, vor allem weil ich keinen Drucker besitze. So kann ich sie auch nicht so leicht zu Hause vergessen“, erzählt etwa eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Ein anderer Leser meint hingegen: „Ich habe die Tickets eigentlich gerne in der Hand. Damit fühle ich mich sicherer. Geräte könnten ja versagen, wenn zum Beispiel der Akku leer ist.“ Probleme könnten vor allem bei älteren Menschen auftreten, die eventuell kein digitales Gerät besitzen. Auch der irische Reiseexperte Eoghan Corry hat bereits vor möglichen Problemen gewarnt. Dem Portal Extra.ie sagte er: „Sobald die Regel greift, wird es pures Chaos geben.“

Wichtige Änderungen im November

