Mit jedem Schritt Hoffnung schenken – Österreich läuft für Herzkinder

Bei einem Jahresrückblick wurde an die gemeinsamen schönen Momente für den guten Zweck erinnert. Über 10.000 Menschen liefen für herzkranke Kinder und konnten damit Großes bewirken.

Ein Jahr, in dem nicht nur körperlich, sondern auch gesellschaftlich viel bewegt wurde. Engagierte Laufveranstalter aus den Bundesländern, die Herzlauf-Crew, das Herzkinder-Team sowie Botschafter mit Herz Werner „Running Schritti“ Schrittwieser trafen sich im Gasthof Hofwirt für einen gemeinsamen Herzlauf-Jahresrückblick. Es war ein Jahr voller Emotionen, sportlicher Leistungen und vor allem gelebter Solidarität. Es war ein Jahr, in dem Laufstrecken zu Begegnungsorten und Herzläufe zu Zeichen des Miteinanders wurden.

14.798 Menschen sind für den guten Zweck gelaufen

Und die Bilanz lässt sich sehen: In acht Bundesländern fand der Herzlauf 2025 statt. Dabei gingen 14.798 kleine und große Läufer an den Start und zeigten damit ein großes Herz für herzkranke Kinder. Und die Distanz ist beeindruckend: Es wurden 45.113,25 Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt. Dank dieser großen Teilnahme konnten 218.902,81 Euro erlaufen werden. Damit werden Herzfamilien in ganz Österreich schnell und unbürokratisch unterstützt, außerdem werden laufende Projekte weitergeführt. Jede Teilnahme, jeder Schritt und jede Spende hat dazu beigetragen, dass sich Herzen bewegen und Hoffnung geschenkt wurde.

©Daniel Fessl.JPG Herzlauf 2025: 45.113,25 Kilometer für den guten Zweck – 218.902,81 Euro erlaufen.

„Ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Mitgefühl“

„Der Herzlauf ist Jahr für Jahr ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Mitgefühl“, sagt Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin von Herzkinder Österreich. „Dass sich so viele Menschen in Österreich mit Begeisterung engagieren, zeigt, wie groß die Solidarität mit unseren Herzfamilien ist. Jeder einzelne Kilometer steht für Anteilnahme, Lebensfreude und die Bereitschaft, anderen Mut zu schenken.“

Für Herzfamilien in Österreich

Dieses Jahr hat gezeigt, was entstehen kann, wenn gemeinsames Engagement, sportliche Leidenschaft und Mitgefühl zusammenfinden. Viele unzählige bewegte Momente, lächelnde Gesichter und kleine Wunder entstanden für Herzfamilien in ganz Österreich.