Von Dauernebel bis Sonnenschein: Das Wetter am Donnerstag

Die Österreicher müssen sich am Donnerstag auf wechselhaftes Wetter einstellen. Von Nebel bis Sonne ist alles dabei, die Temperaturen können bis zu milde 21 Grad erreichen.

Im Donautal, im Flachland des Ostens, am Alpenostrand, in zahlreichen inneralpinen Becken und Tälern sowie im Südosten des Landes liegt am Donnerstag verbreitet Nebel oder Hochnebel. Dieser hält sich oft zäh und bleibt teilweise sogar den ganzen Tag bestehen. „Abseits der Nebelgebiete scheint jedoch verbreitet die Sonne, von dünnen Schleierwolken abgesehen, oft auch ungestört“, weiß die GeoSphere Austria. Meist bleibt es schwach windig.

Temperaturen bis zu 21 Grad am Donnerstag

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 6 und plus 5 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen teils nur rund 6 Grad in den Dauernebelgebieten, während im Bergland, vor allem in höheren Lagen im Westen, milde 17 bis 21 Grad möglich sind.