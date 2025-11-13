Dreifachjackpot geknackt: Österreicher räumt bei Lotto-Ziehung ab

Am Mittwoch, 12. November 2025, ist es bei der Lotto-Ziehung um einen Dreifachjackpot und mehr als 3,5 Millionen Euro gegangen. Ein Österreicher hatte die sechs Richtigen am Schein - und räumt damit voll ab.

Laut „Österreichische Lotterien“ war das aber nicht der einzige Sologewinn des Abends. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker hat jeweils nur eine Person abgeräumt. Beide dürfen sich dabei jeweils über deutlich mehr als 100.000 Euro freuen. Wir haben hier die Zahlen und viele weitere Infos für euch.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto-Sechser ist fast 3,55 Millionen Euro wert

Nachdem der Sechser bei der Lotto-Ziehung insgesamt drei Mal nicht geknackt wurde, war es am Mittwoch, 12. November 2025, wieder so weit. Dementsprechend viel wert war der Gewinn auch. Eine Person hat ihn alleine abgeräumt und bekommt nun fast 3,55 Millionen Euro überwiesen. Die Zahlen 11, 19, 26, 28, 31 und 44 führten für ihn oder sie dabei zum Millionenregen. Noch unklar ist, woher der glückliche Gewinner genau ist.

Sologewinn beim Fünfer, kein Hauptgewinn bei LottoPlus

Ebenfalls über einen Sologewinn freuen kann sich der einzige Fünfer mit Zusatzzahl. Dieser ist immerhin noch knapp über 100.000 Euro wert. Weniger Glück hatten jene, die bei der LottoPlus-Ziehung mitmachten. Dort konnte der Sechser nicht geknackt werden, was den 51 Fünfern dafür eine nette Summe brachte, da die Gewinnsumme des ersten Ranges auf diese aufgeteilt wird. Jeder bekommt somit fast 6.700 Euro.

Österreicher hat die sechs richtigen Joker-Zahlen am Schein

Und schließlich hat es auch beim Joker einen Sologewinn gegeben. Eine Person hatte sowohl die sechs richtigen Zahlen als auch das „Ja“ angekreuzt. Für ihn oder sie ist diese Entscheidung ebenfalls sehr wertvoll gewesen. Etwas über 230.000 Euro kommen bald aufs Konto. Alle Gewinner müssen nun aber vier Wochen auf die Auszahlung warten, so lange besteht nämlich eine Reklamationsfrist. Am Ende dieser wird das Geld dann jeweils überwiesen – sofern man sich bis dahin gemeldet hat.