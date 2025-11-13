Am 15. November fällig: Wie du eine doppelte e-Card-Gebühr zurückholst

Die meisten Österreicher werden im November etwas weniger Lohn bekommen, da mit 15. die jährliche e-Card-Gebühr ansteht. Hat man zwei oder mehr Jobs, zahlt man jedoch doppelt und dreifach. Das Geld kann man sich aber zurückholen.

Seit 15. November 2005 muss man in Österreich eine Gebühr für die e-Card zahlen – und das jährlich jeweils mit 15. November. Große Gedanken über eine Überweisung muss man sich aber nicht machen, das Geld wird nämlich direkt vom Arbeitgeber abgeführt, dementsprechend ist der November-Lohn etwas niedriger als üblich. Aber Achtung: Hast du mehrere Arbeitgeber, musst du auch mehrfach für die e-Card bezahlen, erklärt nun die Arbeiterkammer (AK).

So kannst du dir die zu viel bezahlte e-Card-Gebühr zurückholen

„Du kannst dir das Geld aber zurückholen“, wissen die Arbeitsrechtsexperten. Bezahlt werden muss die Gebühr nämlich natürlich nur einmal, jeder Arbeitgeber führt sie aber einzeln ab. Die zu viel bezahlte Gebühr bekommt man laut AK so zurück: „Schicke dazu Kopien deiner November-Lohnzettel mit einem Musterbrief an die ÖGK (Anm.: Österreichische Gesundheitskasse)“. Die Arbeiterkammer stellt online einen solchen Musterbrief zur Verfügung. Übrigens: Nicht jeder muss für die e-Card bezahlen, manche Menschen sind davon auch befreit. Mehr dazu hier: E-Card wird ab November teurer: Diese Personen sind nicht betroffen.

So viel zahlt man für die e-Card im November 2025

Im Vergleich zum Vorjahr würde sich diese quasi Rückholaktion übrigens fast doppelt auszahlen. Die Gebühr steigt nämlich mit diesem Jahr von 13,80 auf 25 Euro an. Grund dafür ist die derzeit stattfindende Budgetsanierung. Laut Arbeiterkammer hätte sie eigentlich nur 14,65 Euro betragen sollen. Eigentlich wird sie nämlich nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel angehoben.

Was ist die e-Card-Gebühr eigentlich und seit wann gibt es sie?

Beim Serviceentgelt für die e-Card handelt es sich, wie der Dachverband der Sozialversicherungen (DVSV) gegenüber 5 Minuten bereits im Vorjahr anmerkte, „um einen pauschalierten Selbstbehalt für die Leistungen der Krankenversicherungen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG)“. Die Gebühr hat im Jahr 2005 bei zehn Euro gestartet, nun liegt sie eben bei 25 Euro.