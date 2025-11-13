463.000 Euro Schaden: Einbrecher hatten auch Feuerwehren im Visier

Die Landeskriminalämter Niederösterreich und Wien sowie das Bundeskriminalamt haben seit Juni 2025 umfangreiche Erhebungen gegen eine Einbrechergruppe geführt. Nun hat es mehrere Festnahmen gegeben.

Die mutmaßlichen Täter sollen sich zusammengeschlossen haben, um in Österreich Einbrüche „in“ Bankomaten zu begehen, berichtet die Polizei nun. Diese erfolgten mittels zuvor von ihnen gestohlenen Feuerwehrwerkzeugen in Form von Akku-Spreizern und Akku-Rettungsscheren. Mittlerweile konnten mehrere Tatverdächtige festgenommen werden. Zwei Serben im Alter von 50 und 64 Jahren sowie ein 45-jähriger Kosovare wurden überhaupt auf frischer Tat ertappt, als sie bereits am 15. September 2025 in ein Geldinstitut in Seebenstein (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) einzubrechen versuchten. Sie befinden sich bis dato in Untersuchungshaft.

Auch Feuerwehr in Deutschland bestohlen

Insgesamt versuchte die mutmaßliche Tätergruppe vier Bankomaten mittels Akku-Werkzeugen aufzubrechen. „Aufgrund von Alarmauslösungen, zufällig vorbeikommenden Polizeistreifen oder Passanten gelangen die Einbrüche in die Bankomaten nicht“, heißt es seitens der Polizei. Im Dezember 2024 sollen sie auch in Norddeutschland in ein Feuerwehrhaus eingebrochen sein. Das gestohlene Werkzeug von dort wird nun auch der Feuerwehr wieder ausgehändigt. Im August 2025 sollen sie dann im Feuerwehrhaus in Margarethen/Moos (Bezirk Bruck an der Leitha) eingebrochen und ein Akku-Rettungsset im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen haben. Auch dieses wurde sichergestellt und der Feuerwehr übergeben.

Einer der drei „umfassend geständig“

Insgesamt konnte die Polizei den dreien sechs Einbrüche in Österreich nachweisen – diese ereigneten sich in den Bezirken Hollabrunn, Neunkirchen, Bruck an der Leitha (alle Niederösterreich) und im 20. Bezirk in Wien. Im Zuge der Einbrüche haben sie einen Schaden in Höhe von rund 463.000 Euro verursacht. Ein Beschuldigter hat sich umfassend geständig gezeigt, die beiden weiteren Verdächtigen verweigerten bisher die Aussage.