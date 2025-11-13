Ab 1. Dezember: Bekannte Skigemeinde führt alkoholfreie Zone ein

In Sölden (Tirol) will man offenbar dem "Sauftourismus" den Kampf ansagen. Daher wird ab 1. Dezember eine alkoholfreie Zone eingeführt. Hält man sich nicht dran, drohen Strafen von bis zu 2.000 Euro.

Offenbar ist in der bekannten Wintertourismusgemeinde Sölden (Tirol) das Aprés-Ski in den vergangenen Jahren ausgeartet. Vor allem im Ortszentrum will man diesen Auswüchsen nun ein Ende bereiten, weshalb ab 1. Dezember 2025 eine alkoholfreie Zone entlang der Dorfstraße eingeführt wird, wie der Gemeinderat kürzlich beschlossen hat. Die Regelung gilt bis 19. April 2026 und umfasst die Bereiche von der Giggijochbahn bis zur Gaislachkoglbahn. Zudem sind auch der angrenzende Bereich rund um das Wohn- und Pflegeheim sowie den Schülerhort betroffen. Dort darf man künftig weder Alkohol konsumieren, noch offene Flaschen oder Becher im Freien mitführen.

„Unzumutbare Lärmbelästigungen“

Der Söldner Vizebürgermeister Maximilian Riml erklärte gegenüber der „Kronen Zeitung“, wieso man sich für diese harte Maßnahme entschieden hat. Demnach seien „immer mehr Gäste zum Rauchen vor die Lokale gegangen und haben dort auf dem Gehsteig mit Alkohol weitergefeiert“. „Unzumutbare Lärmbelästigungen“ für die Anwohner seien die Folge gewesen. Unter anderem wurde auch auf dem Gehsteig mit Biergläsern „Fußball“ gespielt, erinnert sich Riml.

Strafen von bis zu 2.000 Euro drohen

Nachdem Sofortmaßnahmen in der vergangenen Wintersaison durch etwa verstärkter Kontrollen nicht griffen, hat man sich nun zur alkoholfreien Zone entschlossen. In der Verordnung sind auch Ratschläge von Wirten, das Alkoholverbot soll ab Dezember dann auch lückenlos kontrolliert werden. Und die Strafen, die drohen, wenn man sich nicht daran hält, haben es in sich: bis zu 2.000 Euro Geldstrafe.