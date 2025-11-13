Nachricht am Hochzeitstag schenkt Baby Hoffnung auf Leben

Die 32-jährige Barbara aus Salzburg hat sich 2021 als Stammzellspenderin registrieren lassen. Ausgerechnet am Hochzeitstag von ihr und ihrem Mann bekam sie dann die Nachricht, dass sie eventuell ein Leben retten kann.

Barbara erfuhr an ihrem Hochzeitstag, dass sie als Lebensretterin für ein Baby in Westeuropa in Frage kommt.

„Ich habe mich vor vier Jahren typisieren und in die Spenderdatenbank aufnehmen lassen. In meinem Bekanntenkreis gab es mehrere Personen, die an Leukämie erkrankt waren, und ich wollte unbedingt jemandem in dieser schwierigen Situation helfen“, erinnert sich Barbara gegenüber dem Verein „Geben für Leben“. Am 21. August 2025 sollte es dann so weit sein – ein Tag, der für die 32-jährige Salzburgerin jetzt wohl doppeltes Glück bedeutet. Und nicht nur für sie: Auch für ein Baby und seine Familie in Westeuropa.

„Ich war überglücklich“

Das ist nämlich nicht nur der Hochzeitstag von Barbara und ihrem Mann, an diesem Tag hat sie auch die Nachricht bekommen, dass sie als Spenderin infrage kommen könnte. „Ich war überglücklich“, so die 32-Jährige. Einige Tests und Untersuchungen später stand dann auch fest, dass Barbara die passende Spenderin ist. „Für mich war in diesen Wochen immer klar, dass ich auf jeden Fall spenden werde.“

Lebensretterin hofft, dass sich viele typisieren lassen

„Ich bin sehr froh und stolz, einem Baby und seiner Familie Hoffnung geschenkt zu haben“, erklärt die Salzburgerin, die gleichzeitig so viele wie möglich erreichen und dazu bringen möchte, sich ebenfalls typisieren zu lassen und zu Stammzellspendern bzw. potentiellen Lebensrettern zu werden. Das geht übrigens ganz einfach, theoretisch kann man das sogar von zu Hause aus machen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Typisierung auch im Rahmen einer Aktion durchzuführen. Alles zu Typisierungsaktionen und Co. findet ihr auf der Homepage von „Geben für Leben„.