Erste Schneekarotte des Jahres „würde Schnee bis ganz herunter bedeuten“

Winterliebhaber warten wie gebannt auf den ersten Schnee, der auch bis in die Täler herunter kommt. Ein Posting von "GeoSphere-Austria"-Meteorologe Gerhard Hohenwarter dürfte nun die Herzen höher schlagen lassen.

Kommende Woche könnte es in Teilen Österreichs erstmals in diesem Jahr bis in die Täler hinunter schneien.

Kommende Woche könnte es in Teilen Österreichs erstmals in diesem Jahr bis in die Täler hinunter schneien.

„Die erste Schneekarotte des Jahres ist da“, erklärt Hohenwarter in seinem Posting. Bei einer Schneekarotte würde es sich um eine Lage handeln, wo es potentiell viel schneien kann, das Ereignis aber noch „relativ weit“ weg ist, so der Meteorologe. Dementsprechend könnte sich die Prognose durchaus auch noch ändern. Diese erste Chance gibt es nun jedenfalls am kommenden Dienstag, 18. November. „Zumindest im Süden“, weiß Hohenwarter. Da kommt aus Norden eine Kaltfront, zusätzlich bildet sich ein Italientief: „Das würde dann schon einmal Schnee bis ganz herunter bedeuten.“

Magst du Schnee? Ja, ich freue mich immer über Schnee! Nein, ich bevorzuge trockenes Wetter. Mal so, mal so – es kommt auf die Umstände an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Ob es wirklich Schnee gibt und wo, das wird sich zeigen“

Doch damit nicht genug. Hinten nach kommt nach aktuellen Vorhersagen nämlich „eine der sensationellsten Karotten der letzten Jahre“, freut sich der Experte. Diese könnte am 21. November viel Niederschlag in Form von Schnee bringen. Aber: Es wären keine Schneekarotten, wären die Ereignisse nicht noch einige Tage hin – und die Vorhersagen damit noch relativ ungenau und undeutlich. „Ob es wirklich Schnee gibt und wo, wird sich zeigen“, beschwichtigt auch Hohenwarter.

Abkühlung in Österreich „schon einmal ziemlich fix“

Was man aber auf jeden Fall schon sagen könne: Dass es nächste Woche ab Montag abkühlen wird. „Das ist schon einmal ziemlich fix, nur noch ganz wenige Modelle sagen was anderes.“ Zumindest Kunstschnee wird also wohl „fallen“, die Skigebiete können vermutlich beschneit werden. Und ganz im Gegensatz zum Schnee – nach aktueller Vorhersage – wird es sowohl am Alpennord- als auch am Alpensüdrand abkühlen, erklärt der „GeoSphere Austria„-Meteorologe abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 11:35 Uhr aktualisiert