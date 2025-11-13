Salzburgerin als Opfer: Betrüger kannte sogar Name von Bankbetreuerin

So einiges hat ein Betrüger am Telefon über eine Salzburgerin gewusst. Daher hat sie ihm auch vertraut - ein fataler Fehler, der sie mehr als 55.000 Euro kosten sollte.

Eine 63-jährige Salzburgerin wurde am 10. November 2025 via SMS informiert, dass sie ihre ID-Austria erneuern müsse. Daraufhin hatte sie teilweise Daten auf einer Website eingegeben. Am 12. November wurde sie dann von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert, der während des Telefonats sogar den Namen der Bankbetreuerin der Frau nannte, woraufhin weiter Vertrauen aufgebaut wurde.

Auf „ungewöhnliche Kontobewegungen“ folgten Transaktionen

Im Weiteren machte er sie auf ungewöhnliche Kontobewegungen aufmerksam und forderte die Salzburgerin auf, einige TAN-Codes zu bestätigen. Dann kam es tatsächlich zu ungewöhnlichen Kontobewegungen. Durch mehrere Transaktionen entstand der Frau ein Schaden in der Höhe von über 55.000 Euro. Die Erhebungen sind aktuell noch im Gange, berichtet die Polizei.

Wie man sich vor Betrug schützen kann

Gleichzeitig gibt man auch Tipps, wie man sich gegen solche Machenschaften schützen kann. Einerseits solle man keinen Links in E-Mails oder SMS folgen, die zur Eingabe persönlicher Daten auffordern. Weiters soll man niemals Passwörter, TANs oder Ausweiskopien an Unbekannte weitergeben. Das Bundeskriminalamt rät außerdem, nur offizielle Apps und Webseiten von Banken, Post und sonstigen Dienstleistern zu nutzen. Ist man nun Opfer von Betrug geworden oder hegt einen dementsprechenden Verdacht, sollte man sofort die Bank, den angeblichen Absender oder die Polizei kontaktieren.