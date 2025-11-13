Skip to content
/ ©WKÖ
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Harald Mahrer.
Harald Mahrer tritt als Präsident der WKO scheinbar zurück.
Österreich
13/11/2025
Laut Berichten

Jetzt fix: Harald Mahrer tritt als WKO-Chef zurück, wer ihm nachkommt

Nach einigem Hin und Her und viel Kritik, die er einstecken hat müssen, scheint WKO-Chef Harald Mahrer seinen Hut doch gezogen zu haben. Und ihm folgt eine Tirolerin nach.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Wie Medien berichten, ist es nun doch so weit. Was WKO-Präsident Harald Mahrer am Montag in einer Pressekonferenz noch ausgeschlossen hat, wird jetzt scheinbar wahr. Er tritt in seiner Funktion als WKO-Chef zurück. Grund dafür sind die Diskussionen um sein Gehalt und auch um den Gehaltsabschluss der Wirtschaftskammer allgemein. In den letzten Tagen sind dann auch die Forderungen nach einem Rücktritt mehr und lauter geworden – selbst aus den eigenen Reihen. Übernehmen dürfte nun nach ersten Informationen Martha Schultz – die aktuelle Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer in Tirol.

