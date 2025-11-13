Neuer Online-Shop? „dm“ will ins Medikamente-Geschäft einsteigen

Beim Bilanz-Pressegespräch des Drogerieriesen "dm" wurde eine von Deutschland ausgehende "dm Online-Apotheke" angekündigt. Auch in Österreich könne dies "hoch relevant werden", heißt es dort.

Der Drogerieriese "dm" plant, früher oder später vor allem rezeptfreie Medikamente "zumindest online" zu verkaufen.

In einer Presseaussendung hat der Drogeriemarkt „dm“ von Deutschland ausgehend eine „vollwertige dm interne Online-Apotheke“ angekündigt. Dabei sollen Kunden kostengünstige und rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenexklusive Kosmetikprodukte kaufen können. „Alle Systeme wurden bereits so entwickelt, dass sie in weitere Länder ausgerollt werden können. Angesichts des Apothekenmonopols für den stationären Handel in Österreich kann es auch für uns hoch relevant werden, OTC-Produkte (Anm.: rezeptfreie Produkte) zumindest online anzubieten“, so Harald Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm drogerie markt.

Mehr Wettbewerb als „Gebot der Stunde“

Mehr Wettbewerb sieht man als „Gebot der Stunde“, dieser hätte auch „volkswirtschaftlich eine immer größere Relevanz“, so Bauer. 75 Prozent der online-Ausgaben für Medikamente seien in Österreich im Vorjahr auf ausländische Anbieter entfallen. „Dass der österreichische Gesetzgeber weiterhin Wertschöpfung und Arbeitsplätze in diesem Ausmaß ins Ausland transferiert, statt endlich Wettbewerb beim Vertrieb rezeptfreier Arzneimittel innerhalb Österreichs zuzulassen, wird immer unverständlicher“, kritisiert Bauer. Letztlich gehe es auch um Arbeitsplätze, Steuerleistungen und Sozialabgaben, die in Österreich verlorengehen.

Kritik von Apothekerkammer

Kritik an dem Plan, dass „dm“ bald wohl auch Medikamente verkaufen könnte, gibt es etwa von der Österreichischen Apothekerkammer. Diese sieht eine „große Gefahr für die Patienten sowie für die Versorgungssicherheit“ in dem Vorstoß. Gleichzeitig merkt man an, dass der Verfassungsgerichtshof bereits im März 2021 eine Erkenntnis veröffentlichte, wonach rezeptfreie Arzneimittel nur von Apotheken abgegeben werden dürfen. „Kosmetikkompetenz ersetzt keine pharmazeutische Kompetenz“, so die Apothekerkammer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 14:28 Uhr aktualisiert