Kostenlose HPV-Impfung bis zum 30. Geburtstag läuft bald aus

Die kostenlose HPV-Impfung für 21- bis 29-Jährige läuft bald aus: Wer die erste Dosis noch heuer erhält, bekommt auch die zweite gratis. Experten rufen dazu auf, das Angebot rechtzeitig zu nutzen.

Das Angebot läuft zwar bis 30. Juni 2026, jedoch muss die erste Impfung heuer bis 31. Dezember erfolgen, damit die ein halbes Jahr später vorgesehene zweite Dosis ebenso nichts kostet.

Das Angebot läuft zwar bis 30. Juni 2026, jedoch muss die erste Impfung heuer bis 31. Dezember erfolgen, damit die ein halbes Jahr später vorgesehene zweite Dosis ebenso nichts kostet.

Die HPV-Impfung gegen mehrere Krebsarten ist nur noch wenige Wochen auch für 21- bis 29-Jährige kostenlos. Das Angebot läuft zwar bis 30. Juni 2026, jedoch muss die erste Impfung heuer bis 31. Dezember erfolgen, damit die ein halbes Jahr später vorgesehene zweite Dosis ebenso nichts kostet. Darauf wiesen die Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie (AGO-Austria) am Donnerstag hin. Vom neunten bis 21. Geburtstag bleibt die HPV-Impfung gratis.

Meilenstein im Kampf gegen Krebs

Die Einführung der HPV-Impfung war ein Meilenstein im Kampf gegen Krebs, wurde in der Aussendung betont. Sie ist nachweislich wirksam gegen Krebsvorstufen und in weiterer Folge gegen sechs HPV-assoziierte Krebserkrankungen – nämlich Krebs von Gebärmutterhals, Scheide, Vulva, Penis- und Anus sowie Krebsformen im Bereich des Rachens und des Kehlkopfes. „Österreich hat eines der weltweit besten Impfprogramme gegen HPV-assoziierte Krebserkrankungen“, erläuterte AGO-Präsidentin Nicole Concin. Aktuell werde die HPV-Impfung kostenlos für Mädchen und Frauen sowie Buben und Männer vom neunten bis zum 30. Geburtstag angeboten. „Nutzen Sie diese großartige Chance, sich vor dem Auftreten von Krebs zu schützen“, rief Concin auf.

„Möglichkeit in Anspruch nehmen!“

Im August 2020 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Resolution verabschiedet, in der die Beseitigung von Gebärmutterhalskrebs gefordert und eine Strategie zur Umsetzung verabschiedet wurde. 194 Länder, darunter auch Österreich, haben sich den Zielen angeschlossen und verpflichten sich dadurch u.a. zur Erreichung einer 90-prozentigen HPV-Durchimpfungsrate bis 2030. „Wir appellieren einmal mehr an die Bevölkerung, diese Möglichkeit auch in Anspruch zu nehmen,“ sagte Anton-H. Graf, Vorstandsmitglied der Österreichischen Krebshilfe. Die Impfung gegen HPV ist prophylaktisch wirksam. Am besten erfolgt sie daher im Alter zwischen neun und elf Jahren, heißt es im Nationalen Impfplan. In diesem Alter ist die Immunantwort der Impfung optimal und der Schutz besonders langanhaltend und erfolgt dann in der Regel vor ersten sexuellen Kontakten, somit meist vor einem Kontakt mit HPV.

Grüne für Aufrechterhaltung

Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, forderte die Bundesregierung in einer Aussendung auf, das Gratis-Impfangebot auch über den 30. Juni 2026 hinaus aufrechtzuerhalten. Das Auslaufen der Regelung wäre ein Rückschritt im öffentlichen Gesundheitsschutz, sagte er. „Gerade bei den 21- bis 30-Jährigen haben wir noch deutlich Luft nach oben, was die Durchimpfungsrate angeht. Diese Altersgruppe wurde lange nicht ausreichend erreicht – jetzt, wo das Angebot endlich zu wirken beginnt, ist nicht der Moment, es wieder zu beenden.“ (APA/RED 13.11.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 15:27 Uhr aktualisiert