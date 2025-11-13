Motorradsaison 2025: Hier gab es bisher die meisten Todesopfer

Die Zahl der bisher ums Leben gekommenen Motorradlenker oder -mitfahrenden im Jahr 2025 ist mit 77 ähnlich hoch wie im Vorjahr, als im gleichen Zeitraum 82 Tote zu beklagen waren. „Fast 25 Prozent aller Verkehrstoten sind damit Motorradaufsass:innen“, erklärt ÖAMTC-Experte Robert Kolerovic (Quelle: BMI; eigene Aufzeichnungen). Das Durchschnittsalter der Verunglückten liegt bei 46 Jahren, neun von zehn sind Männer.

In diesem Bundeland gab es bisher die meisten tödlichen Unfälle

Die meisten tödlichen Motorradunfälle ereigneten sich in Niederösterreich (20), gefolgt von der Steiermark (15), Kärnten (13), Tirol (10), Oberösterreich (9), Salzburg (4), Vorarlberg und Wien (je 3). Im Burgenland gab es keine tödlichen Motorradunfälle.

88 Prozent der tödlichen Motorradunfälle selbst verschuldet

Die Analyse der Unfälle zeigt, dass die Zahl der Motorradunfälle an Kreuzungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten um rund ein Fünftel zurückging. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Alleinunfälle und jene der Unfälle im Richtungsverkehr – etwa beim Überholen – und zwar jeweils um mehr als 50 Prozent. (Quelle: Statistik Austria; Bearbeitung: ÖAMTC). In 88 Prozent der Fälle waren die Motorradlenkenden selbst Hauptverursacher:innen. „In der aktuellen Saison verunglückten 40 Prozent der Biker bei Alleinunfällen ohne Fremdbeteiligung sowie 27 Prozent bei Unfällen im Begegnungsverkehr. In beiden Fällen spielen die falsche Einschätzung des eigenen Fahrkönnens, erhöhte Risikobereitschaft und nicht angepasstes Tempo eine tragende Rolle“, analysiert der ÖAMTC-Experte. Besonders gefährdet sind Wiedereinsteiger und Fahrer mit wenig Routine. „Ein kleiner Fehler bei der Wahl der Fahrlinie, der Geschwindigkeit oder ein falsch eingeschätztes Überholmanöver reichen aus, um in eine Notsituation zu geraten. Falsche Reaktionen können dabei zu Unfällen mit schwersten Folgen führen“, so Kolerovic.

Anzahl der getöteten Motorradfahrer gestiegen

Der langjährige Vergleich zeigt, dass zwar die absolute Zahl der getöteten Motorradaufsassen leicht rückläufig ist – von 112 tödlich verunglückten Biker n im Jahr 2000 (höchster Wert der vergangenen 30 Jahre) auf 83 im Jahr 2024. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der getöteten Motorradfahrenden an allen Verkehrstoten jedoch deutlich gestiegen – von sieben Prozent im Jahr 1995 auf aktuell fast 25 Prozent. “ Während die Zahlen der Verkehrstoten bei anderen Mobilitätsformen durchwegs sinken, stagnieren sie im Bereich des Motorradverkehrs also. Das lässt sich nur zum Teil mit dem wachsenden Bestand und der damit gestiegenen Fahrleistung erklären“, weiß der ÖAMTC-Experte. Mehr Einfluss haben technische Entwicklungen – und ihre Grenzen. „Wer mit dem Zweirad unterwegs ist, hat keine schützende Karosserie. Die technischen Verbesserungsmöglichkeiten sind im Vergleich zum Pkw sehr eingeschränkt. Das spiegelt sich auch in den Unfallzahlen wider“, so Kolerovic. Umso notwendiger sind daher Aufklärungsarbeit, Fahrsicherheitstrainings, Überwachung sowie eine moderne und Fehler verzeihende Infrastruktur, um die Sicherheit für Motorradfahrende zu erhöhen.