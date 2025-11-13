Spaziergänger von Hunden attackiert: 65-Jähriger erlitt Bisswunden

Ein 65-jähriger Spaziergänger ist am Mittwochnachmittag in Steegen (Bezirk Grieskirchen) von zwei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Tiere kamen aus einem Waldstück auf den Mann zugelaufen. Ihr Besitzer, ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, rief sie zurück, aber sie ignorierten die Kommandos, so die Polizei. Dem angegriffenen 65-Jährigen gelang es schließlich durch laute Schreie und Abwehrbewegungen, die Hunde dazu zu bringen, wieder von ihm abzulassen. Er erlitt Bisswunden am Arm und am Oberschenkel und benötigte ärztliche Behandlung. Der Hundebesitzer wird angezeigt.