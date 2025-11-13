Über 100 Jahre in Familienhand: Traditionsgasthaus vor dem Aus

Nach über einem Jahrhundert Familientradition steht das Gasthaus „Bergerwirt“ in Ottenschlag im Mühlkreis vor einem großen Umbruch. Betreiber Philipp Hofer verabschiedet sich – doch Hoffnung auf eine Weiterführung bleibt.

Das Traditionsgasthaus „Bergerwirt“ in Ottenschlag im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) befindet sich seit über hundert Jahren unter Familienhand. Nun steht das beliebte oberösterreichische Landgasthaus vor dem Ende seiner Geschichte. Am 30. November soll endgültig Schluss sein – der Wirt verabschiedet sich.

Traditionsbetrieb wurde in dritter Generation geführt

Philipp Hofer, der Wirt des Traditionsbetriebs zieht einen Schlussstrich. Nach seiner Großmutter und seinem Vater war er bereits die dritte Generation, die den „Bergerwirt“ führte. Der reguläre Betrieb soll eingestellt werden, lediglich bereits reservierte Weihnachtsfeiern und andere fix zugesagte Veranstaltungen will Hofer noch ausrichten.

„Nach langen Überlegungen…“

Bereits im Juli wurden die Gäste über die Schließung des Lokals informiert. „Wir schließen mit Jahresende und suchen einen Pächter!“, heißt es eingangs in einem Posting. Und weiter: „Liebe Gäste, Freunde und Wegbegleiter, nach langen Überlegungen haben wir uns entschieden, den Bergerwirt mit Jahresende zu schließen. Der letzte reguläre Öffnungsmonat wird der November sein. Bis dahin sind wir wie gewohnt für euch da! Das Gasthaus war über viele Jahre unser Lebensmittelpunkt, ein Ort für Feste, Begegnungen und gute Gespräche.“

Pächter für das Traditionsgasthaus gesucht

Der Betreiber würde das Gasthaus gerne in neue Hände übergeben. „Umso mehr liegt es uns am Herzen, dass es vielleicht doch weitergeht – mit frischem Wind und einer neuen Pächterin oder einem neuen Pächter, der das Wirtshaus mit Liebe und neuen Ideen übernimmt“, wird betont. Die bestehenden Gästezimmer bleiben weiterhin nutzbar, und auch der Hochzeitssaal sowie die anderen Veranstaltungsräume können weiterhin für Feiern, Seminare oder Zusammenkünfte gemietet werden.

Neue Pächter gesucht

„Wir sind offen für Gespräche und freuen uns über Anfragen“, hieß es im Juli. Der Betreiber kämpft für seine Mitarbeiter, die „sehr gerne weiterhin im Betrieb arbeiten“ um eine Fortführung des Lokals. Dafür aber braucht es neue Pächter. Diese erwartet „eine treue Stammkundschaft, großzügige Räumlichkeiten und eine voll ausgestattete Küche“. Laut Kronen Zeitung sollen sich zwei Interessenten gemeldet haben, die Gespräche und Verhandlungen laufen.

„Danke für die letzten Jahre“

Dem aktuellen Betreiber ist es aber ein großes Anliegen, dass das beliebte Gasthaus mit langjähriger Geschichte, diese auch in den nächsten Jahren weiterschreiben kann. Wie es konkret aber weitergeht, ist noch ungewiss. Abschließend möchte sich Hofer bei seinen Gästen verabschieden: „Danke für die letzten Jahre.“