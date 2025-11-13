Versuchter Mord? Mann attackiert Ex-Partnerin nach Streit brutal
Brutale Attacke in Schwaz: Ein 78-jähriger Mann soll seine Expartnerin nach einem Streit schwer verletzt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Es besteht der Verdacht des versuchten Mordes.
Ein 78-jähriger Österreicher ist verdächtig am Vormittag des 11. November 2025 seine 77-jährige Expartnerin nach einem Streit in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses bzw. in einer dazugehörigen Garage in Schwaz (Tirol) derart geschlagen zu haben, dass die Frau schwere Verletzungen an einer Hand, den Rippen und dem Kopf erlitt. Ein Zeuge, der die Tathandlung in der Garage wahrgenommen hatte, verständigte die Polizei.
78-Jähriger festgenommen
Der 78-Jährige wurde von Beamten der PI Schwaz festgenommen und über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Er wird wegen Verdacht des versuchten Mordes an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Die 77-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.