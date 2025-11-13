Kontrolleinsatz: Hunderte Verstöße innerhalb weniger Stunden aufgedeckt

Zum Zwecke der weiteren Verbesserung der Sicherheit im Schwerverkehr fand am 12. November in der Zeit von 9 bis 17 Uhr, ein Schwerverkehr-Kontrolleinsatz der Landesverkehrsabteilung gemeinsam mit allen Bezirkspolizeikommanden sowie dem Stadtpolizeikommando Innsbruck statt. Die Spezialisten der Polizei aus dem Bereich Technik, Güterverkehr und Gefahrgut wurden dabei von Technikern des Amtes der Tiroler Landesregierung und dem technischen Prüfzug der ASFINAG unterstützt. Beim Einsatz wurden sowohl die Haupttransitrouten A12, A13 und S16, als auch das sekundäre Straßennetz (Fernpassstraße, Reschenstraße, Loferer Straße, Drautalstraße, Seefelder Straße, Tiroler Straße, Zillertalstraße, Achenseestraße) berücksichtigt.

380 Fahrzeuge kontrolliert

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 380 Schwerfahrzeuge und deren Lenker auf die Einhaltung der EU-Sozialvorschriften (Lenk- u Ruhezeiten), die Alkoholbestimmungen, die Beladung der Schwerfahrzeuge (insbesondere Ladungssicherung), den technischen Zustand, die Ausrüstung der Fahrzeuge, das mitgeführte Transportgut (z.B. Gefahrgüter) und die Bestimmungen des Güterbeförderungsgesetzes überprüft.

Bilanz Schwerverkehr-Kontrolleinsatz: 380 Schwerfahrzeuge kontrolliert

bei ca. 120 Fahrzeugen wurden verschiedenste Übertretungen festgestellt

29 Fahrzeuglenkern wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt

7 Kennzeichen wurden abgenommen Folgende Übertretungen wurden festgestellt und bei den jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden zur Anzeige gebracht bzw. mittels OM beglichen: 251 Übertretungen bez. Lenk- u Ruhezeiten

49 Übertretungen bez. Gewichtsüberschreitungen

8 Übertretung bez. fehlender oder nicht ausreichender Ladungssicherung

95 Übertretungen bez. technische Mängel (Bereifung, Radlager, mangelhafte Bremswirkung, Beleuchtungsmängel, usw.) 18 Übertretungen bez. Gefahrgut

56 Sonstige Übertretungen (gewerberechtliche Vorschriften, Ausrüstung, Gurtpflicht, usw.) Zusätzlich zu den oben angeführten Übertretungen wurden noch 49 Anzeigen und 17 Organstrafverfügungen bezüglich sonstigen Verkehrsübertretungen festgestellt

121 Sicherheitsleistungen von ausländischen Verkehrsteilnehmern eingehoben.

Bei allen Lenkern wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, wobei lediglich bei einem Lenker mit einem Wert von 0,15 mg/l (0,3 Promille) die 0,1 Promille-Grenze überschritten worden ist. Die Lenker jener Fahrzeuge, die mangelhaft waren, wurden je nach Schwere des Mangels entweder der zuständigen Behörde angezeigt oder vor Ort mittels Organstrafverfügung erledigt. In dieser Woche fand weiters ein landesweiter Schwerpunkt zur Winterreifenpflicht bei Schwerfahrzeugen statt. Hintergrund: Für Lkw zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen gilt im Zeitraum vom 1. November bis 15. April eine Winterreifenpflicht sowie die Verpflichtung zum Mitführen von Schneeketten. Winterreifen müssen dabei zumindest auf den Rädern einer Antriebsachse montiert sein. Ziel dieser Bestimmung ist es, zu verhindern, dass Straßen im Winter durch hängengebliebene Schwerfahrzeuge blockiert oder unpassierbar werden. Im Gegensatz zu Pkw gelten diese Vorschriften nicht nur bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen, sondern während des gesamten genannten Zeitraums. Im Rahmen des Schwerpunkts wurden mehr als 800 Lkw kontrolliert. Nur bei vier Fahrzeugen waren keine Winterreifen montiert, und 50 Fahrzeuge führten keine Schneeketten mit.