1,6 Kilo Marihuana sichergestellt: Polizei stoppt Drogenlenker

Zollbeamte haben auf der Arlbergschnellstraße in St. Anton am Arlberg rund 1,6 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein 24-jähriger Serbe wird angezeigt, der Lenker des Fahrzeugs war zudem fahruntauglich.

Am 12. November 2025, gegen 23.15 Uhr führten Beamte der Zollwache an der Arlbergschnellstraße in St. Anton am Arlberg Kontrollen durch. Dabei wurde von den Beamten in einem Pkw ca. 1,6 kg Marihuana vorgefunden und sichergestellt. Der Besitzer des Suchtgiftes, ein 24-jährige Serbe, wird von der Polizei auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Drogenlenker musste Führerschein abgeben

Beim Lenker des Fahrzeuges, einem 29-jährigen Ungarn wurden von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Imst Symptome auf einen Suchtmittelkonsum festgestellt. Die Fahrtauglichkeitsuntersuchung durch den amtsärztlichen Dienst ergab eine Fahruntauglichkeit des Lenkers aufgrund Suchtmittelkonsums und Übermüdung. Eine Abnahme des Führerscheins an Ort und Stelle folgte. Der Mann wird an die Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.