Dachstuhl in Vollbrand: Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Am 13. November 2025 brach in einem Haus in Bregenz ein Vollbrand im Dachstuhl aus. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen, ein Feuerwehrmann erlitt Verletzungen.

Am 13. November 2025, um 13.39 Uhr kam es zu einem Vollbrand des Dachstuhls eines Hauses in Bregenz. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der Brand entstand voraussichtlich aus einem Zimmer im Obergeschoss. Die Spezialisten des Landeskriminalamts waren ebenfalls vor Ort, da die genaue Brandursache bisher noch unbekannt ist.

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Während der Dauer der Löscharbeiten musste der Verkehr im Bereich der Achgasse sowie im Kreuzungsbereich der Rheinstraße mit der Prälatendammstraße gesperrt werden. Ein Mitglied der Feuerwehr verletzte sich bei den Löscharbeiten und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz verbracht.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Vorkloster mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, die Feuerwehr Bregenz Stadt mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, die Feuerwehr Bregenz Rieden mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Feuerwehr Bregenz Fluh mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften, die Feuerwehr Hard mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, die Betriebsfeuerwehr der VKW mit neun Einsatzkräften, das Rote Kreuz Abteilung Bregenz mit sieben Einsatzkräften, die Bundespolizei mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften sowie die Stadtpolizei Bregenz mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften.