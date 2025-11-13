Dreister Betrug: Tiroler verliert zehntausende Euro an „Promis“

Ein Online-Investmentversprechen hat einen 33-jährigen Österreicher in eine Betrugsfalle gelockt: Über Monate überwies er hohe Summen an unbekannte Täter, die sich täglich bei ihm meldeten. Die Polizei ermittelt.

Im April 2025 wurde ein 33-jähriger Österreich im Internet auf einen Beitrag aufmerksam, worin Prominente dafür warben, in Kryptowährung zu investieren und dabei Gewinne erzielen zu können. Über einen Zugangslink und einer Überweisung begann die telefonische Kontaktaufnahme der unbekannten Täterschaft. In weiterer Folge kam es bis Oktober 2025 täglich zu mehr als zwei Telefonaten mit der bislang unbekannten Täterschaft (britische Vorwahl +44 / jeweils unterschiedliche Telefonnummern).

Mann verlor zehntausende Euro

Der Mann tätigte in weiterer Folge insgesamt vierzehn Überweisungen auf diversen Krypto-Plattformen in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die Erhebungen sind im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 21:22 Uhr aktualisiert