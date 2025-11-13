Sonnig und trocken: Der Freitag bringt bis zu 21 Grad

Am Freitag bleibt das Wetter in Österreich größtenteils sonnig und trocken, dank Hochdruckeinfluss. Dünne Schleierwolken ziehen über den Himmel, wirken sich aber kaum auf den Sonnenschein aus. In den inneralpinen Becken und Tälern sowie im Osten des Landes hält sich jedoch hartnäckiger Nebel oder Hochnebel, der vor allem in den Morgenstunden für eingeschränkte Sicht sorgt. Besonders im Osten bleiben die Chancen auf Sonne auch am Nachmittag gering.

Bis zu 21 Grad

Der Wind weht aus Osten bis Süden und nimmt im Tagesverlauf vor allem im Wiener Becken, im Flachland des Ostens sowie im Nordburgenland an Stärke zu. In diesen Regionen kann es mäßige Böen geben. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 3 und plus 7 Grad. Tagsüber reicht das Temperaturband von 6 bis 21 Grad, wobei es in mittleren Höhenlagen im Westen am wärmsten wird. Wer im Osten unterwegs ist, muss sich auf kühlere Werte einstellen, besonders in den von Nebel betroffenen Gebieten.