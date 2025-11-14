Skip to content
Per Fernzugriff brachte ein Unbekannter eine Tirolerin dazu, eine Überweisung auszulösen.
Innsbruck/Tirol
14/11/2025
Tausende Euro

Falscher „Bankmitarbeiter“ lockt Tirolerin in eine Falle

Eine 32-jährige Tirolerin fiel auf einen falschen Bankmitarbeiter rein. Über ein Fernwartungstool autorisierte sie irrtümlich eine Überweisung und verlor einen mittleren vierstelligen Betrag.

„Am Freitag, 7. November 2025, gegen 18.30 Uhr, wurde eine 32-jährige Österreicherin telefonisch von einer unbekannten Täterschaft kontaktiert“, informiert die Landespolizei Tirol. „Der Mann mit Wiener Dialekt gab sich als Mitarbeiter eines 24h-Sicherheitsservice der Banken Österreichs aus“. Unter dem Vorwand eine betrügerische Transaktion stoppen zu müssen, veranlasste er die Frau ein Fernwartungsprogramm auf ihrem Laptop zu installieren. In weiterer Folge forderte er die Frau auf einen Button „Blockieren“ zu klicken. Dabei löste sie nach einer Zwei-Faktor-Authentifizierung tatsächlich die Überweisung eines mittleren vierstelligen Eurobetrages auf ein inländisches Bankkonto aus.

