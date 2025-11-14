Black Friday 2025 und Black Week: Alle Infos, Deals und Tipps

Der Black Friday fällt heuer auf den 28. November 2024. Die Black Week startet bereits am 20. November 2025.

Auf der Schnäppchensuche? Viele warten mit ihren teuren Einkäufen bis zum Black Friday, um gute Angebote abzusahnen. Neues iPhone, neuer Fernseher oder auch Kopfhörer? Geschenke für Weihnachten? Lieber auf das Schnäppchen warten. Und bald ist es wieder soweit: Bei Amazon kannst du jetzt schon das ein oder andere Early-Black-Week-Angebot ergattern. Laut der Österreichischen E-Commerce-Studie nutzen über 80 Prozent der Österreicher gezielt Rabattaktionen, um online Schnäppchen zu ergattern, vor allem für Kleidung, Elektronik und Geschenke.

Black-Week 2025 geht auf Amazon 12 Tage lang

Ab Donnerstag, den 20. November 2025 um 0.01 Uhr bis zum 1. Dezember 2025 um 23.59 Uhr gibt es auf Amazon „über eine Million Angebote“. Während der 12 Tage soll es Angebote mit mit bis zu 45 Prozent Rabatt geben. Es warten eine Vielzahl von Produkten von Marken wie Sony, Ninja und Playmobil. „Auch Angebote von österreichischen Marken, wie Swarovski, Red Bull und Giesswein sowie von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich wie z.B. Duschbomben von Waltz7, Outdoor-Kleidung von Alpin Loacker, Waterdrop, Ski Equipment von Naked Optics und Black Creviche, Wärmekissen von The Heat Company,… sind dabei“, so Amazon in der Aussendung weiter.

Hier kannst du schon jetzt sparen:

Schon jetzt kann bei Amazon bei Artikeln des täglichen Bedarfs bis zu 40 Prozent gespart werden. Zudem gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf Alltags-Produkte der Amazon-Eigenmarken. Auch bei Winterartikeln von Amazon Essentials gibt es Ermäßigungen.

Welche Angebote erwarten dich bei Amazon? Kosmetikartikel : Rabatte auf professionelle Haar- und Hautpflegeprodukte sowie ausgewählte Parfums. Zusätzlich enthalten sind Premium-Hautpflege- und Make-up-Kollektionen.

Bekleidung & Fitness : Angebote auf saisonale Kleidung, Schuhe, Accessoires und Fitnessartikel.

3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat plus 15 Euro Audible-Guthaben: Zeitlich begrenztes Angebot: 90 Prozent Rabatt plus 15 Euro Audible-Guthaben. 3 Monate für 0,99 Euro/Monat, anschließend 9,95 Euro/Monat. Startdatum ist der 12. November 2025.



Kostenlos Live-Sport schauen:

Am Black Friday überträgt Prime Video weltweit über 12 Stunden Live-Sport – kostenlos und ohne Abonnement. Zu sehen sind das PGA TOUR-Golfturnier „The Skins Game“, das NFL-Spiel Philadelphia Eagles gegen Chicago Bears, das erste Black Friday Football-Spiel weltweit bei Prime Video sowie ein NBA-Doubleheader mit den Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks und den Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Prime-Mitglieder können zudem beliebte Familienunterhaltung genießen, darunter Amazons neuen Weihnachtsfilm „Oh. What. Fun“ mit Michelle Pfeiffer, Felicity Jones und weiteren Stars, ab dem 3. Dezember zum Streamen.

7 Tipps für Schnäppchenjäger: Wunschliste rechtzeitig erstellen: Definitiv die Produkte auf die Wunschliste geben, die du wirklich brauchst oder zu Weihnachten verschenken möchtest. Amazon meldet sich bei dir, wenn die Produkte günstiger werden. Bleib bei dem, was du wirklich brauchst, denn nur so vermeidest du die unterm Strich trotzdem teuren Impulskäufe. Die Wunschliste am besten jetzt schon erstellen. Preise vergleichen: Preissuchmaschinen helfen dir, den Überblick für dein gewünschtes Angebot zu behalten. Vielleicht ist dein Wunschprodukt sogar im stationären Handel am billigsten? Tipp: Prime-Mitglieder werden oft früher als andere Käufer über Rabattaktionen informiert. Und: In den letzten Jahren startete der Black Friday bereits am Donnerstag. Heuer wäre es der 28. November 2024. Aber es gibt noch weitere Vorteile: Gratis-Versand, exklusiven Zugang zu Blitzangeboten. Kein Stress beim Kaufen: Oft sind die Mega-Deals noch am Montag danach erhalten. Der Cyber Monday und die Cyber-Week laden ebenfalls zum Ergattern von Top-Deals ein. Gesamtbudget festlegen: Setze dir eine Grenze, damit dein Einkauf nicht eskaliert und du dich in der besinnlichen Weihnachtszeit ärgern musst. Infos abonnieren: Folge deinem Lieblingshändler oder deinem Online Shop auf Social Media Kanälen oder per Newsletter. Tipp der Profis: Den Newsletter im Dezember einfach wieder abbestellen, um Stress zu sparen. Umtauschrecht: Kommt der Vertrag online oder telefonisch zustande, besteht grundsätzlich ein allgemeines 14-tägiges Rücktrittsrecht.

Vorsicht: Darauf musst du beim Black Friday achten

Vorsicht vor fetten Rabatten, denn die „Prozente gehen häufig nicht vom Marktpreis aus, sondern vom meist deutlich höheren Listenpreis“, heißt es seitens der Arbeiterkammer. Auch die Österreichische E-Commerce-Studie zeigt: Rund um den „Black Friday“ stoßen in Österreich etwa 25 Prozent der Online-Shopper auf betrügerische Angebote wie Fälschungen oder gefälschte Shops. Die Arbeiterkammer gibt wichtige Tipps für den Black Friday:

Falle nicht darauf rein: Spezialangebote, rasante Countdowns und „streng limitierte“ Verfügbarkeiten gehören zu den Tricks, damit Sie zu schnell und unüberlegt kaufen. Ruhig bleiben! Genauerer Blick: Manche Geschäfte werben mit großen Black Friday-Aktionen, zum Beispiel minus 25 Prozent auf alles, aber dann kommt es: Im Kleingedruckten gibt es zahlreiche Ausnahmen und zuhause dann böse Überraschungen. Fake-Shops: Finger weg, wenn dich das Impressum sowie Erfahrungsberichte unsicher machen. Vorauszahlungen vermeiden: Denn manchmal kommen die bezahlten Produkte niemals bei dir an.