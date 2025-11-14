Raub: Täter nach zwei Fällen geschnappt – geständig

Blumen-Verkäuferin mit Messer bedroht und Taxifahrer klinge an den Hals gehalten: Die Polizei konnte den Verdächtigen ausforschen und lieferten den 40-Jährigen in die Justianstalt ein.

In Dornbirn konnten mehrere Straftaten aus den vergangenen Tagen geklärt werden. Am 8. November 2025 wurde ein Blumengeschäft überfallen. „Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer, raubte Bargeld und flüchtete unerkannt“, berichtet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Am Abend des 9. November 2025 wurde ein Taxilenker Opfer eines weiteren Raubüberfalls. Ein unbekannter Fahrgast bedrohte den Fahrer mit einem Messer und entkam anschließend mit dessen Geldbörse.

Er zeigt sich geständig

Durch umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung von Spuren gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn, einen 40-jährigen Mann aus Dornbirn als Tatverdächtigen auszuforschen. „Ihm konnten nicht nur beide Raubüberfälle, sondern auch vier weitere Einbruchsdiebstähle in Geschäfte und Getränkeautomaten in Dornbirn nachgewiesen werden“, heißt es seitens der Polizei. „Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig“. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.