78-Jähriger stürzt 60 Meter am Klettersteig ab – tot

Bei einer Wanderung stürzte ein 78-Jähriger 60 Meter ab. Der Grund? Das Klettersteigset hatte sich vollständig gelöst. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Am Donnerstag, 13. November unternahm ein 78-jährige Tennengauer mit zwei Bekannten eine Klettertour durch den „Gitschenwand Klettersteig“. Sie waren in der Nähe der Enzianhütte in St. Koloman unterwegs. Der Bergsteiger stürzte kurz nach Mittag, unmittelbar nach dem Einstieg in den Klettersteig, ungefähr 60 Meter ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Klettersteigset löste sich

„Das verwendete Klettersteigset, welches sich beim Absturzvorgang offensichtlich vom Verunglückten vollständig löste, konnte bei einer Zwischensicherung im Klettersteig hängend vorgefunden und sichergestellt werden, die Absturzursache ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Alpinpolizei“, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg.