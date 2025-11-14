Greenpeace und Handelsverband wollen diese Plattform sperren lassen

Gefährliches Spielzeug, nicht zugelassene Kosmetika, fehlerhafte Elektrogeräte: 8 von 10 Paketen des Online-Händlers sind mangelhaft, berichtet eine Aussendung vom Handelsverband und Greenpeace.

Nach dem jüngsten Skandal um kindlich aussehende Sexpuppen hat die französische Verbraucherschutzbehörde letzte Woche innerhalb von 24 Stunden rund 200.000 Pakete der Onlineplattform SHEIN am Flughafen Paris – Charles de Gaulle beschlagnahmt, so in der Aussendung. Erste Auswertungen belegen: Rund 80 Prozent der Produkte verstoßen gegen EU-Sicherheitsstandards, etwa durch nicht zugelassene Kosmetika, gesundheitsschädliche Chemikalien, gefährliches Spielzeug oder fehlerhafte Elektrogeräte.

8 von 10 Paketen mangelhaft

Das bedeutet: 8 von 10 Artikeln weisen teils gravierende Mängel auf. Damit sind europäische Verbraucher akut gefährdet, wenn weiterhin unsichere und teilweise sogar für Kinder hochgefährliche Produkte unkontrolliert in europäischen Haushalten landen. „Im Vorjahr wurden 100 Millionen Fernost-Pakete nach Österreich geliefert. 80 Millionen davon sind vermutlich nicht EU-rechtskonform. Die Risiken für heimische Verbraucher:innen können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands. Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich, meint dazu: Es „zeigt sich jetzt, dass zehntausende dieser Produkte unsicher oder illegal sind“.

SHEIN auf Rang 5 der umsatzstärksten Webshops in Österreich

Der Kern des Problems ist ein tiefes regulatorisches Ungleichgewicht. Während sich europäische Händler an die Spielregeln halten, umgehen viele Fernost-Plattformen systematisch Zölle, Steuern und Sicherheitsauflagen. „Es ist absurd, dass E-Commerce-Plattformen aus Drittstaaten Milliarden Produkte frei Haus vermitteln und keinerlei Verantwortung dafür tragen. Heimische Händler müssen hingegen für jedes einzelne CE-Zeichen geradestehen. […] 174 Millionen Euro hat der Online-Ramschhändler im Vorjahr in Österreich erwirtschaftet“, so Rainer Will.

Greenpeace & Handelsverband fordern: