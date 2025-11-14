Handball-Wochenende: ÖHB-Cup der Frauen startet

Vor einem Monat eröffneten die Männer den ÖHB-Cup. Dieses Wochenende steht nun auch die 1. Runde bei den Frauen an. „Noch ohne den Europacup-Teilnehmerinnen HYPO NÖ, MADx WAT Atzgersdorf und Union Korneuburg“, heißt es in einer Aussendung. Zudem wurden bei der Auslosung der 1. Runde insgesamt sieben weitere Freilose vergeben. Gespielt wird zudem am Sonntag ein Spiel aus der 2. Runde bei den Männern: Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT vs. Union Sparkasse Korneuburg.

Auftakt bereits am Freitag

„Parallel zum ÖHB Cup der Frauen kämpfen MADx WAT Atzgersdorf und die Union Korneuburg im EHF European Cup noch um den Aufstieg ins Achtelfinale, müssen allerdings auswärts teils deutliche Rückstände aus der Hinrunde aufholen“, berichtet der Österreichische Handballbund. Die heimische Konkurrenz steht sich derweil in der 1. Runde im ÖHB Cup der Frauen gegenüber. Der Auftakt erfolgt bereits am Freitag, 14. November, mit der Partie UHC Astro Kalb Eggenburg (WHA CHALLENGE) vs. GKL Krems-Langenlois (WHA MEISTERLIGA). Vier weitere Begegnungen folgen morgen (Samstag, 15. November). Sensations-Tabellenführer der WHA MEISTERLIGA, UHC Gartenstadt Tulln, tritt bei den Perchtoldsdorf Devils aus der WHA CHALLENGE an. Am Sonntag wird die 1. Runde mit dem Gastspiel der MGA Fivers (WHA MEISTERLIGA) bei der SG medalp Handball Tirol/SVO (Landesliga) abgeschlossen.

Weiteren Partien am 8. bzw. 9. Dezember

Diesen Sonntag absolviert zudem das Future Team der Sparkasse Schwaz Handball Tirol sein Spiel in der 2. Runde im ÖHB Cup der Männer gegen die Union Sparkasse Korneuburg. Auch die Partie der Landesliga-Mannschaft der Adler wurde vorverlegt. Am 30. November empfängt man den HC LINZ AG. Alle weiteren Partien werden am 8. bzw. 9. Dezember ausgetragen.