Todes-Drama: Mann erschoss Ehefrau und richtete sich dann selbst

In Stockerau wurden am Freitagmorgen ein Ehepaar tot aufgefunden. Die Polizei hat einen Großeinsatz gestartet. Der Mann erschoss erst seine Frau dann sich selbst.

Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an, sicherte den Tatort ab und begann sofort mit den Ermittlungen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Hintergründe oder die Identität der Opfer.

Am Freitagmorgen wurden in Stockerau zwei Leichen entdeckt. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an, sicherte den Tatort ab und begann sofort mit den Ermittlungen.

Eine ganze Stadt im Schockzustand

Anwohner sind geschockt über die tragische Nachricht. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden, um die Arbeit der Ermittler nicht zu stören. Es laufen derzeit erste Befragungen von Zeugen und Betroffenen.

Mann erschoss erst Frau, richtete sich dann sich selbst

Nach ersten Informationen erschoss ein Mann zunächst seine kranke Ehefrau, danach richtete er sich selbst mit einer Waffe. Tatort war die gemeinsame Wohnung. Der Mann war 85 Jahre alt, seine Frau 83 – offiziell werden von den Ermittlern bisher zwei Todesopfer bestätigt. Ein Sprecher der Polizei Niederösterreich verriet telefonisch gegenüber 5 Minuten: „Heute um 7.35 Uhr wollte ein Krankentransport die 83- jährige Frau von zu Hause abholen. Da niemand die Türe öffnete, wurde die Feuerwehr gerufen. Sie verschaffte sich Zugang zur Wohnung. Zwei leblose Körper sind gefunden worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ist eingeschritten Die 85 jährige Frau ist von ihrem Ehemann mit einer Faustfeuerwaffe ermordet worden. Danach richtete sich der Mann selbst. Es handelte sich um zwei österreichische Staatsbürger“.

Du bist suizidgefährdet? Hier bekommst du Hilfe! In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 12:36 Uhr aktualisiert