Süß: Alpenzoo Innsbruck freut sich über Nachwuchs

Am Bauernhof des Alpenzoo gibt es freudige Neuigkeiten: Vor zwei Wochen hat ein kleines Schwarznasen-Lamm das Licht der Welt erblickt. „Der jüngste Nachwuchs des Bauernhofs hat sich schon gut in der Gruppe eingelebt und entwickelt sich prächtig“, heißt es in einer Aussendung. „Mittlerweile unternimmt das neugierige Lamm bereits Erkundungstouren durch das Gehege“. Mit seinem flauschigen Fell und den typischen dunklen Gesichtspartien ist es ein besonders entzückender Anblick – vor allem, wenn es nach einem kurzen Ausflug ein Schläfchen unter der Futterstation hält. Die Walliser Schwarznasenschafe stammen ursprünglich aus dem Schweizer Wallis und sind für ihr sanftes Wesen sowie ihr auffälliges Erscheinungsbild bekannt.