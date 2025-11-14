Winterwunder in der Buckligen Welt: Eis-Greissler öffnet Lichterwelt

Der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach verwandelt sich ab 21. November in ein Winterparadies: 1,5 km Lichterweg, 300 Installationen, Eislauf-Show, 5D-Film und kulinarische Highlights erwarten Besucher.

Alles begann im Jahr 2000 mit 50 Kühen und einer kleinen Eismaschine. Heute betreiben Andrea und Georg Blochberger in Krumbach eine Eis-Manufaktur mit Erlebnispark auf 12 Hektar und über 220 Mitarbeitern. Neben dem Park gibt es 10 Eis-Greissler-Filialen in ganz Österreich. Pro Jahr zieht der Park rund 120.000 Besucher an – dank Achterbahn, Wasser-spielplätzen und zahlreichen Attraktionen wie Milchshaker, Wiesenwalzer und Hüpfpolstern.

Lichterglanz Spektakel: 1,5 km Winterzauber

Vom 21. November 2025 bis 11. Jänner 2026 eröffnet das „Lichterglanz Spektakel“. Ein 1,5 Kilo-meter langer Rundweg voller über 300 interaktiver Lichtinstallationen bis zu acht Metern Höhe erwartet Besucher. Unterteilt in 16 Themenwelten, verzaubert der Lichterweg Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Dazu kommen über 20 Attraktionen des Erlebnisparks – klassisch geöffnet und winterlich erweitert.

Eislaufen & 5D-Winterfilm

Highlight für aktive Besucher: die 700 m² große Eislauffläche mit inklusive Schuhverleih. Profis zeigen täglich spektakuläre Shows, und Anfänger können selbst Pirouetten üben. Neu: der 5D-Winterfilm im Flying Theater – bewegliche Sitze, Wind, Wasser, Lichteffekte und Lebkuchenduft machen ihn zu einem multisensorischen Abenteuer für Groß und Klein.

Kulinarik & winterliche Spezialitäten

Kulinarisch erwarten Besucher Punschstände, Winter-Eissorten wie Vanillekipferl, Bratapfel oder geröstete Mandel, dazu Kaffeehaus-Spezialitäten und regionale Schmankerln im Hof-laden. Alle Attraktionen sind im Eintrittspreis ab 14 Euro inkludiert, inklusive Eislaufplatz, Show und Schuhverleih.

Öffnungszeiten & Anreise Erlebnispark & Lichterweg: 14.30 – 21 Uhr Eislauf-Shows: 17 & 19 Uhr Winterfilm: 15.30 – 21 Uhr Öffnungstage: 21.11.–16.12. Mi-So, 17.12.–11.01. täglich (außer 24., 25., 31.12. & 01.01.) Anreise bequem mit PKW (A2, Abfahrt 76 Krumbach) oder VOR-Bus 390 vom Bahnhof Edlitz-Grimmenstein (30 Min). Großer Parkplatz vorhanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 12:38 Uhr aktualisiert