Marvin (19) seit Tagen vermisst: „Bitte komm einfach nach Hause“

Seit Mittwoch wird der 19-Jährige Marvin aus Lavamünd vermisst. Die Familie ist verzweifelt und bittet um Hinweise. Hast du den Kärntner gesehen?

Marvin F. ist 19 Jahre alt und ein eher in sich gekehrter junger Mann. Wie Jeannette F. im Gespräch mit 5 Minuten erzählt, verließ er am 12. November 2025 um fünf Uhr morgens das Haus und sollte am Weg nach Villach ins Internat in die Berufsschule sein. Doch da kam er nie an.

„Alles war wie immer“

Im Internat bemerkte man dann die Abgängigkeit, auch die Lehrstelle wurde kontaktiert und infolgedessen die Mutter. Große Sorge machte sich breit. „Alles war wie immer, er hat sich auch nicht komisch benommen am Vortag oder am Tag wo er verschwunden ist“, erklärt Jeannette weiter. Sie habe versucht ihn anzurufen, aber sein Handy war aus. Wie sie dann bemerkte, fehlte zuhause etwas Gewand, es könnte also sein, dass er was mitgenommen hat. Die besorgte Frau wandte sich dann sofort an die Polizei. Diese bestätigte auch gegenüber 5 Minuten die Abgängigkeit.

So sieht Marvin aus

Marvin ist zwar 185 Zentimeter groß, aber für seine 19 Jahre aber noch sehr kindlich vom Gemüt, erzählt die Mutter weiter und betont, dass er grundsätzlich sehr ruhig ist. Der junge Mann hat eine schlanke Statur, trägt eine Brille, hat einen leichten Gehfehler und trägt schwarze orthopädiscshe Schuhe mit weißer Sohle. Eventuell hat er eine schwarze Jogginghose mit rot/orangen Streifen an.

Hast du ihn gesehen?

Wie die besorgte Mutter weiter erzählt, liegt aktuell die Vermutung nahe, dass er mit dem Zug nach Salzburg gefahren sein könnte und dann weiter nach Deutschland möchte. Zuerst dachte sie, dass er bei Freunden in Wolfsberg sei, doch dem war nicht so. „Mir geht es schlecht“, sagt sie und wünscht sich ihren Sohn zurück.

©Privat Der 19-jährige Marvin F. aus Lavamünd wird seit zwei Tagen vermisst.

Nachricht an Marvin

5 Minuten: „Wenn Marvin das lesen könnte, was würden Sie ihm gerne direkt sagen?“ Jeannette F. antwortet darauf: „Bitte sag mir einfach nur Bescheid, dass es dir gut geht. Bitte melde dich einfach. Du brauchst dir gar keine Gedanken machen, es wird dir niemand etwas vorhalten, bitte komm einfach nach Hause.“ Den ganzen Tag gibt es für sie kein anderes Thema, alle Verwandten und Bekannten wissen Bescheid und hoffen, dass er bald wieder nach Hause kommt oder gefunden wird.

Hinweise erbeten Wer weiß, wo Marvin sein könnte oder ihn gesehen hat, der soll sich bitte direkt an die nächste Polizeidienststelle wenden oder auch bei der Mutter des Jungen unter der Nummer: 0660/ 7210531

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 13:22 Uhr aktualisiert