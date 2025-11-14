Der Kasperl begeisterte Kindergartenkinder in St. Margarethen

In St. Margarethen brachte Kasperl am 12. November Kinderaugen zum Leuchten: Das Theaterstück „Kasperl im Gespensterschloss“ sorgte für viel Spaß und fröhliche Stimmung.

Seit Jahren lädt die Kulturgemeinschaft St. Margarethen Kindergartenkinder und die ersten beiden Volksschulklassen zu einem Kasperletheater ein.

Ziel ist es, den Kindern den Schul-alltag spielerisch näherzubringen und ihnen für ihre rege Teilnahme an Veranstaltungen im Ort zu danken.

„Kasperl im Gespensterschloss“ begeistert alle

Am 12. November spielte Andreas Ulbrich das Stück „Kasperl im Gespensterschloss“. Trotz des Gespensterthemas war das Stück alles andere als gruselig: Kinder lachten, riefen begeistert und genossen jede Szene. Die Freude war ansteckend – auch die Erwachsenen klatschten begeistert mit.

Gemeinschaft und Kultur verbinden

Kindergartenleiterin Nicole Klade erzählte schmunzelnd, dass die Kinder schon jetzt auf nächstes Jahr gespannt sind. Möglich wird das Theater durch die Spenden der Maifeier-Besucher, bei der Kinder Lieder, Gedichte und Tänze präsentierten – ein perfektes Beispiel für gelebte Gemeinschaft und Kultur.

Vorfreude auf nächstes Jahr

Die Organisatoren Armin Eberhard, Michael Zechner und das Lehrerteam rund um Direktorin Edith Rindler sind motiviert: Auch 2025 wird es wieder ein Kasperletheater in St. Margarethen geben – ein Highlight, das Kinderaugen weiterhin zum Strahlen bringt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 14:32 Uhr aktualisiert