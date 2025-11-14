„Markante Kaltfront“: Schnee-Karte zeigt, wo es in Österreich weiß wird

Erstmals könnte es in der kommenden Woche von Montag auf Dienstag auch ein wenig bis in so manche Täler hinunter schneien. Eine neue Karte zeigt nun, wie viel Schnee in Österreich fallen dürfte.

Eine Karte zeigt jetzt, wie viel Schnee in Österreich von Montag auf Dienstag fallen könnte.

Eine Karte zeigt jetzt, wie viel Schnee in Österreich von Montag auf Dienstag fallen könnte.

In vielen Regionen österreichweit ist aktuell typisches Herbstwetter mit Hochnebel und tristem Wetter im Tal und strahlendem Sonnenschein darüber. Pünktlich mit Wochenstart wird es sich aber spürbar umstellen – eine Kaltfront zieht in Österreich am Montag ein. Diese bringt eine deutliche Abkühlung, bis Mitte der Woche sinken die Höchsttemperaturen auf maximal sieben Grad ab. Zum Vergleich: Am heutigen Freitag betragen die höchsten Temperaturen noch um die bzw. teilweise knapp über 20 Grad, auch am Wochenende liegen sie noch bei 17 (Samstag) bzw. 15 Grad (Sonntag).

Schneefallgrenze sinkt am Montag in Österreich auf 700 Meter herab

Durch diese „markante Kaltfront“ sinkt die Schneefallgrenze am Montag dann in den Nordalpen auch bis auf rund 700 Meter ab, berichtet nun die „österreichische Unwetterzentrale“ auf Facebook. Gleichzeitig veröffentlichen die Meteorologen auch eine Karte, die zeigt, wie viel Schnee bis Dienstag dementsprechend fallen könnte. Man spricht von „30 bis 40 Zentimeter“ in den Hohen Tauern.

©UBIMET Vor allem rund um den Tauernhauptkamm fällt in Österreich von Montag auf Dienstag Schnee.

Möglicherweise zwei Schneelagen für Österreich

Auch „GeoSphere Austria“-Meteorologe Gerhard Hohenwarter hat in einem Instagram-Video bereits zwei mögliche Schneelagen für Österreich kommende Woche thematisiert. Einerseits eben jenes Ereignis, das von Montag auf Dienstag ansteht, noch einmal mehr könnte es dann aber rund um den kommenden Freitag werden. Alles dazu hier: Erste Schneekarotte des Jahres „würde Schnee bis ganz herunter bedeuten“.

So wird das Wetter in Österreich zum Wochenstart

Laut „GeoSphere Austria„-Prognose wird die Schneefallgrenze anfangs noch bei 1.800 bis 2.000 Metern liegen, bis zum Abend dürfte sie aber auf 1.000 bis eben 700 Meter absinken. Zu diesem Zeitpunkt fällt „vor allem an der Alpennordseite dann noch in höheren Lagen etwas Schnee oder Schneeregen“, so die Experten. Am Dienstag klingen letzte Restschauer im Südosten Österreichs in den frühen Morgenstunden ab, danach bleibt es vorerst wieder sonnig – und stellenweise eben nebelig. Die Temperaturen erreichen am Dienstag aber nur noch maximal acht Grad.

Magst du Schnee? Ja, ich freue mich immer über Schnee! Nein, ich bevorzuge trockenes Wetter. Mal so, mal so – es kommt auf die Umstände an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 15:39 Uhr aktualisiert