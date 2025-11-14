„Kein Schmäh“: Bludenz mit Höchstwerten wie auf den Kanaren

Der heutige Freitag, 14. November 2025, hätte temperaturtechnisch in Österreich kaum unterschiedlicher verlaufen können. Im Westen hatte man fast 24 Grad, in Wien dagegen blieb es deutlich einstellig.

In Bludenz hatte es heute nicht weniger als 23,7 Grad.

In Bludenz hatte es heute nicht weniger als 23,7 Grad.

„Kein Schmäh!“ Mit diesen beiden Worten startet die „österreichische Unwetterzentrale“ ein Posting auf Facebook. Was danach folgt, wird viele in Ostösterreich wohl verblüffen. Während Wiener unter einer Hochnebeldecke bei Maximaltemperaturen von um die sieben Grad ihren Tag verbracht haben, hat etwa in Bludenz (Vorarlberg) die Sonne vom Himmel gelacht.

Temperaturen in Bludenz vergleichbar mit jenen auf Sizilien

Und wie sie das gemacht hat. Die Höchstwerte stiegen nämlich auf bis zu 23,7 Grad an. Ein Wert, der sich durchaus sehen lassen kann und mit dem die Stadt in Vorarlberg auch europaweit ganz vorne mitspielt. „Solche Höchstwerte gab es sonst nur auf den Kanaren, auf Sizilien und Zypern“, so die Meteorologen. Rund 500 Kilometer Luftlinie weiter im Osten zählte Wien wiederum zu den kältesten Hauptstädten des Kontinents.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kaltfront bringt Schnee nach Österreich

Während in Vorarlberg heute also von Schnee keine Rede war und sich das wohl auch niemand so recht vorstellen konnte, wird es in den nächsten Tagen dann aber recht schnell gehen. Mit dem Einzug einer Kaltfront wird mit Wochenstart auch Frau Holle – zumindest auf den Bergen – vorbeischauen. Alles dazu auch hier: „Markante Kaltfront“: Schnee-Karte zeigt, wo es in Österreich weiß wird.