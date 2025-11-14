Bub (2) entdeckt Feuer in Kinderzimmer: Großvater reagiert sofort

Der Brand wurde von einem im Nebenzimmer spielenden zweijährigen Buben entdeckt, welcher sofort seinen 58-jährigen Großvater alarmierte. Der 58-Jährige konnte im Kinderzimmer ein in Vollbrand stehendes, akkubetriebenes Spielzeugauto vorfinden, wobei die Flammen bereits auf andere Einrichtungsgegenstände übergingen. Er versuchte noch, den Brand selbst zu löschen, was ihm jedoch misslang.

Großvater verhindert schlimmere Brandkatastrophe

Der 58-Jährige zog sich bei dem Löschversuch leichte Verletzungen zu und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht. Der zweijährige Enkelsohn blieb unverletzt. Der Brand konnte schlussendlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund des schnellen Handelns des kleinen Jungen und seines Großvaters waren keine weiteren Personen gefährdet und es konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. An der Einrichtung entstand ein erheblicher Sachschaden.