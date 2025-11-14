2026: Digitaler Eltern-Kind-Pass startet mit Enttäuschung für Hebammen

Die Budgetkrise in Österreich hat ein weiteres "Opfer" gefordert. Lange hat man gehofft, nun ist es klar: Die Hebammenberatung bleibt auch im digitalen Eltern-Kind-Pass freiwillig. Das lässt die Wogen nun hochgehen.

In einer ersten Reaktion zeigt sich das Österreichische Hebammengremium „zutiefst besorgt über die jüngste Entscheidung“. Aktuell sei nur ein Hebammengespräch verankert, für das neue Untersuchungsprogramm hätte eine Expertengruppe, die vom Ministerium selbst installiert wurde, zwei weitere vorgesehen – eine davon verpflichtend. „Den großen Unterschied macht die Verpflichtung aus, denn nur durch diese werden auch die sozial benachteiligten Frauen erreicht. In der jetzigen Vorbereitung der Verordnung zum EKP-Gesetz ist genau diese Verpflichtung nicht vorgesehen“, so das Hebammengremium weiter.

„Top ausgebildete Generation verliert wichtige Arbeitsquelle“

„Es ist absolut nicht zu verstehen, dass diese seit so langer Zeit vorbereitete Maßnahme nun nicht umgesetzt wird“, so die Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums, Gerlinde Feichtlbauer. Der verpflichtende Hebammentermin sei vor allem wegen der Früherkennung psychischer und sozialer Risiken, dem Schutz der vulnerabelsten Gruppen und der gesundheitlichen Chancengleichzeit wichtig. Zusätzlich spricht man auch einen niederschwelligen Zugang an, würden doch auch in strukturschwachen Regionen Hebammen zur Verfügung stehen, so das Gremium. Daher habe man auch rechtzeitig die Studienplätze erhöht, da man durch eine mögliche Verpflichtung mit einem erhöhten Bedarf an Hebammen gerechnet hat. „Nun steht eine junge, top ausgebildete Generation von Absolventinnen zur Verfügung, die mit der Streichung der Maßnahme eine wichtige Arbeitsquelle verliert“, kritisiert man.

„Spart kurzfristig Kosten, verursacht langfristig höhere Folgekosten“

Wir haben selbst mit einer Hebamme in Ausbildung gesprochen. Sie erklärt gegenüber 5 Minuten: „Internationale Studien zeigen, dass frühe Hebammenberatung das Risiko für Komplikationen, psychische Belastungen und Gewalt in der Schwangerschaft senken kann.“ Außerdem sei ein verpflichtendes Beratungsgespräch ein wichtiger Baustein der frühen Gesundheitsförderung. „Seine Streichung spart kurzfristig Kosten, verursacht aber langfristig höhere gesundheitliche und gesellschaftliche Folgekosten.“ Ähnlich sieht das auch Feichtlbauer: „Jede nicht erkannte Depression, jede übersehene Gewalterfahrung, jede verpasste Chance auf frühe Unterstützung kostet langfristig mehr – menschlich wie volkswirtschaftlich.“

Familienministerium: Zweite freiwillige Beratung „deutliche Verbesserung“

In einer online-Petition, die eine „Streichung der verpflichtenden Hebammenberatung im e-Eltern-Kind-Pass“ kritisiert, haben binnen weniger Tage fast 60.000 Menschen unterschrieben. Einer solchen Aussage kann das Familienministerium allerdings wenig abgewinnen. Gegenüber 5 Minuten erklärt man, dass es eine verpflichtende Beratung nie gab, diese dementsprechend auch nicht gestrichen werde. Und: „Im neuen Untersuchungsprogramm wird eine zweite freiwillige Hebammenberatung eingeführt. Somit eine deutliche Verbesserung.“

Deshalb kann verpflichtende Hebammenberatung nicht in e-EKP aufgenommen werden

Die Hebammenberatung sieht man außerdem als „zentralen Baustein der frühen Unterstützung für werdende Eltern“. Ähnlich klingt das auch aus dem Frauenministerium. „Hebammen leisten wichtige Arbeit, indem sie werdende und frischgebackene Eltern in einer sensiblen Lebensphase begleiten und beraten“, weiß man gegenüber 5 Minuten. „Laut Familienministerium konnte die verpflichtende Hebammenberatung aus ökonomischen Gründen leider nicht in den Eltern-Kind-Pass aufgenommen werden.“ Schuld ist also einmal mehr wohl die prekäre, budgetäre Situation, in der sich Österreich derzeit befindet.