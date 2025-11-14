Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Nun bittet man auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 32-Jährigen.
Innsbruck-Land / Tirol
14/11/2025
Bittet um Hilfe

Polizei sucht in Tirol nach vermisstem Österreicher (32)

Seit dem späten Donnerstagnachmittag, 13. November 2025 gegen 17 Uhr, wird in Telfs (Innsbruck-Land, Tirol) ein 32-jähriger Österreicher gesucht. Wie die Polizei nun berichtet, wird ein Unglücksfall befürchtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

In einer Aussendung bittet man nun die Bevölkerung, bei der Suche nach dem 32-Jährigen zu helfen. Dieser habe Bezugspunkte zu Innsbruck und würde auch öfter weite Strecken mit dem Zug zurücklegen – etwa nach Deutschland. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Softshelljacke mit orangem Reißverschluss, schwarz-weißen Nike-Schuhen, einer schwarzen Schildkappe und einem grünen Rucksack. Mit zweckdienlichen Hinweisen soll man sich direkt an die Polizeiinspektion Telfs unter der Nummer +43 59133 7126 100 wenden.

Personenbeschreibung des Vermissten:

  • etwa 1,83 Meter groß
  • knapp 69 Kilogramm schwer
  • braune, kurze Haare
  • Bart
  • blaue Augen
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 17:45 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: