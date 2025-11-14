Polizei sucht in Tirol nach vermisstem Österreicher (32)
Seit dem späten Donnerstagnachmittag, 13. November 2025 gegen 17 Uhr, wird in Telfs (Innsbruck-Land, Tirol) ein 32-jähriger Österreicher gesucht. Wie die Polizei nun berichtet, wird ein Unglücksfall befürchtet.
In einer Aussendung bittet man nun die Bevölkerung, bei der Suche nach dem 32-Jährigen zu helfen. Dieser habe Bezugspunkte zu Innsbruck und würde auch öfter weite Strecken mit dem Zug zurücklegen – etwa nach Deutschland. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Softshelljacke mit orangem Reißverschluss, schwarz-weißen Nike-Schuhen, einer schwarzen Schildkappe und einem grünen Rucksack. Mit zweckdienlichen Hinweisen soll man sich direkt an die Polizeiinspektion Telfs unter der Nummer +43 59133 7126 100 wenden.
Personenbeschreibung des Vermissten:
- etwa 1,83 Meter groß
- knapp 69 Kilogramm schwer
- braune, kurze Haare
- Bart
- blaue Augen