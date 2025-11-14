Lotto-Bonusziehung am 14. November: Diese Zahlen bringen 1,2 Millionen

Alle zwei Wochen findet eine Lotto-Bonusziehung am Freitag statt, am heutigen 14. November 2025 ist es wieder so weit. Wir haben die Zahlen für Lotto, LottoPlus und Joker hier für dich im Überblick.

Alles zurück auf Anfang heißt es bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 14. November 2025. Nachdem am Mittwoch der Dreifachjackpot geknackt wurde – alles dazu hier: Dreifachjackpot geknackt: Österreicher räumt bei Lotto-Ziehung ab -, geht es nun wieder um die üblichen rund 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich zu den „normalen“ Ziehungen von Lotto, LottoPlus und Joker geht es bei der Bonusziehung aber auch noch um 30.000 Euro, die unter allen teilnehmenden Tipps verlost werden. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen der heutigen Ziehung.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 14. November 2025, gezogen* Lotto : 4, 5, 8, 23, 27, 44; Zusatzzahl: 17

: 4, 5, 8, 23, 27, 44; Zusatzzahl: 17 LottoPlus : 15, 22, 25, 31, 34, 37

: 15, 22, 25, 31, 34, 37 Joker : 3, 1, 6, 5, 0, 0

: 3, 1, 6, 5, 0, 0 Quittungsnummer für 30.000-Euro-Bonus: folgt *alle Angaben ohne Gewähr

Ober- und Niederösterreich teilen sich Lotto-Gewinne vom Mittwoch auf

Vor allem der Norden und Osten Österreichs hat sich bei der Mittwochsziehung glücklich schätzen können. Der Sechser und damit rund 3,55 Millionen Euro geht nämlich nach Oberösterreich, auch beim Fünfer mit Zusatzzahl hat es einen Sologewinn gegeben, über die knapp mehr als 130.000 Euro darf sich ein Niederösterreicher freuen. Und schließlich hatte auch beim Joker nur ein Tipp die sechs richtigen Zahlen und das „Ja“ angekreuzt. Knapp 230.000 Euro gehen dafür ebenfalls nach Niederösterreich.