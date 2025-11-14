„Pensionslücke“, „Pensionslüge“: Debatte über Kosten neu entfacht

Die Ankündigung des "Tags der Pensionslücke" sorgt bei Österreichs Ältesten für Ärger. Die Denkfabrik "Agenda Austria" hat diesen mit dem heutigen 14. November bestimmt, Pensionistenvertreter widersprechen dem.

Der Thinktank "Agenda Austria" fordert unter dem Deckmantel hoher Kosten eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters - doch die Pensionisten "wehren" sich.

„Heute ist der Tag der Pensionslücke.“ Mit diesen Worten startet ein Posting des Thinktanks (auch Denkfabrik) „Agenda Austria“. Dieser soll zeigen, wie lange Lohnsteuereinnahmen gänzlich in das Pensionssystem fließen. Dieser Tag würde immer weiter nach hinten rutschen, heißt es weiter. „In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Stichtag deutlich nach hinten verschoben“, so Ökonom Dénes Kucsera von der Denkfabrik. Und weiter: „Der Grund liegt im demografischen Wandel: Die Babyboomer gehen in Pension, während viele Erwerbstätige zunehmend in Teilzeit arbeiten.“

Agenda Austria empfiehlt Erhöhung des Pensionsalters

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Tags der Pensionslücke, empfiehlt man auch, das gesetzliche Antrittsalter „rasch“ auf 67 Jahre zu erhöhen und anschließend an die Lebenserwartung zu koppeln. Diese steige jedes Jahr um etwa drei Monate an, dadurch könne einer zukünftigen Regierung dabei geholfen werden, die Staatsfinanzen zu stabilisieren, ist sich der Thinktank sicher. Mit diesen Aussagen stößt man aber auf wenig Gegenliebe. Vor allem die Pensionistenvertreter schäumen vor Wut.

Ärger bei Pensionistenvertretern

Der Pensionistenverband Österreich etwa spricht von der „Pensionslüge der Agenda Austria“, Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec erwartet sich „aktenbasierte und keine symbolischen Berechnungen, die nur das Diskussionsklima vergiften und uns nicht weiterbringen“. Grund für den Ärger ist vor allem die Berechnung selbst, rechnet die Agenda Austria doch mit 32,9 Millionen Euro an Pensionsausgaben. Dem widersprechen die Pensionistenvertreter.

„Diese sind wichtig, aber gehören nicht in den Pensionstopf“

„Wiederholt wird ausgeblendet, dass die echten Pensionskosten um 24 Prozent bzw. acht Milliarden Euro niedriger sind, als ständig behauptet wird. Es werden nämlich Kosten einberechnet, die keine Pensionskosten sind, sondern Sozial- und Gesundheitsleistungen. Diese sind wichtig, aber gehören nicht in den Pensionstopf“, so Korosec. Ein erheblicher Teil würde Leistungen wie Ausgleichszulagen, Kindererziehungszeiten, Rehabilitationsgeld oder Krankengeld betreffen, bläst der Pensionistenverband ins selbe Horn.

©Ben Leitner Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec erklärt, dass die tatsächlichen Pensionskosten in Österreich deutlich geringer seien.

AK kritisiert Forderung nach „höherem, gesetzlichem Pensionsalter“

Kritik übt auch die Arbeiterkammer (AK) Wien – allerdings nicht an den Pensionskosten sondern an der „wiederholten Forderung nach einem höheren gesetzlichen Pensionsalter“. „Wer will, dass Menschen länger arbeiten, muss ihnen zuerst einmal Arbeitsplätze zur Verfügung stellen“, weiß Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales in der AK Wien. Gut 30 Prozent der mittleren und großen Betriebe würden überhaupt niemanden über 60 beschäftigen. Daher nimmt sie die Unternehmen in die Verantwortung. „Jene, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entziehen, sollen dafür einen Ausgleichsbeitrag leisten„, bringt Stilling ein Bonus-Malus-System wieder ins Spiel.

Mit 1. Jänner 2026 wird sich im Pensionssystem in Österreich übrigens so einiges ändern. Unter anderem steigt ab dann stufenweise das Alter für die Korridorpension an, zudem wird eine Teilpension eingeführt.