Traunviertel: Frau von Hund angesprungen, jetzt verstorben

Im Oberösterreichischen Traunviertel ist nun scheinbar eine Frau gestorben, nachdem sie vor etwas mehr als einer Woche von einem Hund angesprungen worden und in weiterer Folge gestürzt ist.

Eigentlich wollte sie nur mit einer gleichaltrigen Freundin, ihrem Hund und jenem der Bekannten Gassi gehen, dieser Spaziergang endete für eine 64-jährige Oberösterreicherin jedoch tödlich, wie die „Kronen Zeitung“ nun berichtet. Vom großen Hund der Bekannten – einem so genannten „Swissydog“ – wurde sie nämlich angesprungen, sie stürzte und wurde schwer am Hinterkopf verletzt. All das ereignete sich am 5. November, am 13. November ist sie dem Bericht zufolge ihren schweren Verletzungen erlegen.