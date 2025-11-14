Österreich-Wetter am Wochenende: „Aus Nebeldecke kann es nieseln“

Bei Temperaturen von bis zu 17 Grad wird der Samstag in Österreich wettertechnisch wieder relativ zweigeteilt sein. Im (Nord-)Osten dominiert der Nebel, im Westen könnte es dementsprechend wieder deutlich wärmer sein.

Der Hochdruckeinfluss wird am Samstag, 15. November 2025, in Österreich langsam schwächer, in den Niederungen wird es dabei wohl „oft trüb durch Nebel oder Hochnebel“ sein, erklärt die „GeoSphere Austria„. Zudem könne es aus der Nebeldecke auch nieseln. Kaum Sonne wird man im Nordosten des Landes zu Gesicht bekommen, „hier ist der Nebel besonders hartnäckig“, wissen die Meteorologen. Abseits vom Nebel wird sich jedenfalls die Sonne mit Wolkenfeldern abwechseln ab und zu sind auch hier dann ein paar Tropfen möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von sechs (unter dem Nebel) bis 17 Grad in Sonnenregionen. Am wärmsten dürfte es dabei im Westen Österreichs werden.

Apropos Westen Österreichs: Am Freitag, 14. November 2025, hat sich vor allem Bludenz mit den Temperaturen ausgezeichnet – und das europaweit. So warm wie in der Vorarlberger Stadt war es sonst nämlich nur etwa auf den Kanaren, in Sizilien und auf Zypern, berichtet die „österreichische Unwetterzentrale“. Alles dazu hier: „Kein Schmäh“: Bludenz mit Höchstwerten wie auf den Kanaren. Mit derartigen Temperaturen ist aber spätestens am Montag Schluss. Da könnte es dann sogar stellenweise bis in höhergelegene Täler schneien. Mehr dazu hier: „Markante Kaltfront“: Schnee-Karte zeigt, wo es in Österreich weiß wird.