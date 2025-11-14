Kater starb nach schwerer Schussverletzung: Polizei sucht Tierquäler

Ein grausamer Fall von Tierquälerei ereignete sich am Donnerstag im Bezirk Kitzbühel. Ein Kater wurde auf einer Landstraße angeschossen und schleppte sich schwer verletzt nach Hause – doch jede Hilfe kam zu spät.

Am 13. November kam es zwischen 18 und 22.30 Uhr zu einem grausamen Fall von Tierquälerei in Tirol. Ein bisher unbekannter Täter dürfte nach Angaben der Polizei einen freilaufenden Kater angeschossen haben. Ereignet hat sich die schreckliche Tat in Kirchberg im Bereich Kirchberg-Süd, Aschauer Landesstraße (L203). Wie die Polizei informiert, verwendete der Täter eine unbekannte Schusswaffe, vermutlich handelte es sich dabei um ein Kleinkaliber.

Schwer verletzter Kater schleppte sich nach Hause

Das Tier wurde bei der grausamen Tat schwer verletzt und schleppte sich trotzdem noch bis nach Hause. Die Besitzer handelten sofort und brachten den Kater zur Tierärztin, doch leider kam für die Fellnase jede Hilfe zu spät. „Trotz Notoperation verendete das Tier wenige Stunden später bei der Tierärztin“, schildert die Polizei. Nun wird nach dem Tierquäler gesucht. Die Beamten bitten um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchberg in Tirol unter der Nummer 059133/7205.