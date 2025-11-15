Heftiger Crash in Tirol: Motorblock landet 50 Meter vom Auto entfernt

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Lienz ist in der Nacht auf Samstag ein 30-jähriger Pkw-Lenker verletzt worden.

Am 14. November 2025, um 23.36 Uhr lenkte ein 30-jähriger Österreicher seinen PKW in Lienz auf der Drautalstraße (B 100) in Richtung Nussdorf Debant. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte die Verkehrsinsel auf Höhe der Abzweigung in Richtung Industriegebiet Peggetz. Im Anschluss „flog“ der PKW über das angrenzende Feld und kam auf einem nahegelegenen Parkplatz zum Stillstand. Der 30-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

Autobatterie zerstörte Fenster

Die Autobatterie des PKW flog durch die Glasscheibe eines in der Nähe befindlichen Gebäudes. Außerdem blieb in ca. 50 Meter Entfernung zur Unfallstelle der Motorblock des PKW hinter einem Lieferwagen liegen.