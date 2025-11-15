Hohe Strafen: In diesem bekannten Apres-Ski Ort gilt Alkoholverbot

In Sölden gilt ab dieser Wintersaison ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, Straßen und im Ortskern. Die Gemeinde reiht sich damit in eine Reihe von Tiroler Tourismusorten ein.

im Herbst hat die Gemeinde Sölden im Ötztal beschlossen, die Reißleine zu ziehen. Ab der kommenden Wintersaison ist es in definierten Zonen im Ortsgebiet nicht mehr erlaubt, Alkohol im Freien zu konsumieren. Betroffen sind öffentliche Plätze, Straßen und der Ortskern. Verboten ist nicht nur das Trinken, sondern auch das Mitführen offener Flaschen oder Becher. Wer also mit Bierdose oder Pappbecher durch den Ort zieht, verstößt gegen die neue Regelung. Bürgermeister Ernst Schöpf begründet den Schritt gegenüber dem ORF mit nächtlichen Ruhestörungen und dem Wunsch nach mehr Sicherheit: Man wolle ein „geordnetes und sicheres Umfeld“ für Einheimische und Gäste schaffen.

St. Anton: Verbot seit 2007

Ganz neu ist das Konzept in Tirol nicht. In St. Anton am Arlberg gibt es ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum bereits seit 2007. Auch dort sind bestimmte Bereiche – etwa rund um den Bahnhof oder in der Fußgängerzone – klar definiert, in denen Alkohol im Freien tabu ist. Gefragt nach der Bilanz, bleibt Bürgermeister Helmut Mall nüchtern: Man habe „zumindest ein Instrument, mit dem man ein wenig eingreifen“ könne, sagt er. Die Polizei und Ordnungskräfte könnten Menschen ansprechen, verwarnen, notfalls auch strafen. Der große Befreiungsschlag sei das Verbot aber nicht, betont Mall. Probleme mit alkoholisierten Gästen in der Nacht gebe es weiterhin – nur eben auf niedrigerem Niveau und etwas leichter steuerbar.

Trinkst du Alkohol, wenn du noch mit dem Auto fahren musst? Ein oder zwei Gläser gehen schon Nein, ich bleibe komplett nüchtern Promillegrenze? Noch nie gehört. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ischgl als Extremfall

Bevor Sölden das Verbot beschloss, suchte Bürgermeister Schöpf den Austausch mit anderen Tourismusgemeinden. Besonders genau schaute man nach Ischgl – jener Ort, der spätestens seit der Coronavirus-Pandemie europaweit zum Symbol für exzessiven Partytourismus geworden ist. Dort geht man noch einen Schritt weiter. In Ischgl gilt nicht nur ein Alkoholverbot in bestimmten Bereichen, sondern seit 2016 auch ein Skischuhverbot im Ort. Wer nach dem Après-Ski noch in Skischuhen durch den Ort stapft, riskiert eine Strafe. Sölden will so weit vorerst nicht gehen. Für Schöpf ist das Alkoholverbot der erste, aber zentrale Schritt, um die Feierkultur im Ort in ruhigere Bahnen zu lenken.

Lärmverlagerung vor Lokale: Rauchen als Problem

Ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum bedeutet nicht, dass in Sölden oder anderen Skiorten weniger getrunken würde. In Bars, Clubs und Restaurants ist der Konsum weiterhin erlaubt. Das verlagert manche Probleme – vor allem den Lärm – an die Schwelle zwischen Innen und Außen. Gerade nachts sind es häufig Gäste, die zum Rauchen vor die Tür treten, laut reden oder singen und damit für Beschwerden sorgen. Hier sieht Bürgermeister Schöpf die Gastronomie in der Pflicht. Die Wirte seien „als Kooperationspartner gefordert“, sagt er. Für Gäste, die sich ohnehin schon im Lokal aufhalten, müssten neue, besser abgeschirmte Rauchermöglichkeiten geschaffen werden. Ziel ist es, die Zahl der Menschen, die vor Lokalen im Freien stehen und lärmen, zu reduzieren.

Ab 1. Dezember wird kontrolliert – Strafen bis 2.000 Euro

Damit das Söldner Alkoholverbot nicht nur auf dem Papier steht, werden ab 1. Dezember Ordnungsdienste eingesetzt. Sie sollen im Ort präsent sein, kontrollieren und im Bedarfsfall einschreiten. Wer gegen die neuen Regeln verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen: Geldbußen von bis zu 2.000 Euro sind möglich. Ob dieser Strafrahmen ausgeschöpft werde, hänge vom Einzelfall ab, heißt es aus der Gemeinde – ein Abschreckungseffekt ist aber klar gewollt.