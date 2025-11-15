Probeführerschein weg: 18-Jähriger raste mit 119 km/h durch 50er-Zone

In Traun und Linz hat die Polizei in der Nacht auf Samstag kräftig durchgegriffen. Die Beamten stoppten einen Raser und nahmen zwei Fahrzeugen die Kennzeichen ab. Ein 18-Jähriger aus Linz verlor seinen Probeschein noch vor Ort.

In Traun und Linz hat die Polizei in der Nacht auf den 15. November bei einer Schwerpunktkontrolle mehrere Verstöße geahndet.

In Traun und Linz hat die Polizei in der Nacht auf den 15. November bei einer Schwerpunktkontrolle mehrere Verstöße geahndet.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung war in der Nacht auf Samstag, dem 15. November 2025, in der Salzburger Straße in Linz unterwegs, um die Raser- und Tuningszene zu kontrollieren. Fünf Organmandate wegen Verkehrsübertretungen und eines wegen durchdrehender Reifen kamen dabei zusammen. Besonders stach ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Linz hervor. Er wurde mit 119 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.

Kennzeichen abgenommen

Auch der Lärm war Thema dieser Kontrolle. Nach Messungen mussten zwei Lenker ihre Kennzeichen abgeben. Einer von ihnen hatte eine nicht genehmigte Auspuffklappensteuerung verbaut, die er laut Polizei „mit einer in seiner Hosentasche versteckten Fernbedienung steuern konnte“. Für beide war die Fahrt an Ort und Stelle zu Ende.