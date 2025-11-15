Black Friday-Falle: So zocken Dispo-Zinsen dein Konto ab

Black Friday und angebliche Mega-Rabatte: Gerade jetzt ist die Versuchung groß, mehr Geld auszugeben, als tatsächlich am Konto liegt. Wer dann ins Minus rutscht oder die Kreditkarte nicht begleicht, zahlt kräftig drauf.

Black Friday, Weihnachtsgeschenke, Rabattaktionen im Sekundentakt: Die Lockangebote häufen sich, der Druck, „jetzt zuzuschlagen“, steigt. Viele Menschen geben in dieser Zeit mehr aus, als sie eigentlich zur Verfügung haben. „Man sollte sich immer gut überlegen, ob man wirklich mehr ausgeben will, als man zur Verfügung hat“, sagt Sebastian Lex, Finanzexperte beim Vergleichsportal Check24. Wenn man sich dafür entscheidet, sei eines entscheidend: „Mit der falschen Art der Finanzierung kann es unnötig teuer werden.“

Konto überziehen: bequem – und eine der teuersten Lösungen

Der Überziehungsrahmen am Girokonto wirkt wie ein finanzielles Sicherheitsnetz: schnell, unkompliziert, ohne zusätzlichen Antrag. Kurzfristig ist das auch in Ordnung – etwa, wenn das Minus mit dem nächsten Gehalt wieder ausgeglichen wird. Problematisch wird es, wenn das Konto über längere Zeit im roten Bereich bleibt. Denn für das Minus fallen Dispozinsen an. Und die zählen zu den teuersten Zinssätzen am Markt: Im Schnitt liegen sie bei rund zehn Prozent, in manchen Fällen sogar bei bis zu 17 Prozent. „Viele vergessen, dass ihr Konto überzogen ist, oder können es nicht ausgleichen und zahlen dann monatelang hohe Zinsen“, warnt Lex. In solchen Fällen sei ein klassischer Konsumkredit fast immer die bessere Wahl: „Er ist günstiger und hat ein klares Rückzahlungsziel.“ Ein Rechenbeispiel des Vergleichsportals zeigt:

Für einen Konsumkredit über 2.000 Euro mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und einem effektiven Jahreszins von sieben Prozent fallen rund 74 Euro Zinsen an. Wer dieselbe Summe über längere Zeit im Dispo lässt, zahlt im Schnitt etwa 42 Prozent mehr – je nach Bank können die Zinskosten sogar bis zu 136 Prozent höher sein als beim Konsumkredit.

©Karolina Grabowska auf pexels.com Viele laufen bei Angeboten in die Schuldenfalle

Kreditkarte nicht rechtzeitig bezahlt? Zinsen bis zu 24 Prozent

Noch teurer als der Dispo kann es mit der Kreditkarte werden. Wer die monatliche Kreditkartenrechnung nicht fristgerecht ausgleicht oder nur den Mindestbetrag bezahlt, rutscht auch hier in eine Art Überziehungsrahmen – mit happigen Konsequenzen. Bei manchen Karten werden für offene Beträge Zinsen von bis zu 24 Prozent im Jahr fällig. Damit ist die Kreditkarte als „Dauerkredit“ eine der teuersten Finanzierungsformen überhaupt. Auch hier gilt: Ist absehbar, dass eine größere Summe nicht gleich zurückgezahlt werden kann, ist ein Konsumkredit in den meisten Fällen deutlich günstiger – und vor allem planbarer.

0-Prozent-Finanzierung: klingt gut, ist aber nicht immer billig

Besonders bei Elektrogeräten, Möbeln oder Unterhaltungselektronik locken Händler mit „0-Prozent-Finanzierungen“. Auf den ersten Blick wirkt das attraktiv: Raten zahlen, aber angeblich keine Zinsen. „Das kann sich bei kurzen Laufzeiten durchaus lohnen“, sagt Lex. „Aber Konsumenten sollten unbedingt die Produktpreise vergleichen.“ Oft seien die Preise bei Finanzierungsangeboten höher als bei Sofortzahlung oder im Onlinehandel. Hinzu kommt: Die Null-Prozent-Phase ist meist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf können plötzlich sehr hohe Zinsen anfallen – etwa wenn eine Restschuld noch offen ist oder Zahlungen verspätet eingehen. Und: Auch eine Händlerfinanzierung ist ein echter Kreditvertrag – in der Regel über eine Bank oder einen Zahlungsdienstleister wie Klarna. Inklusive Bonitätsprüfung, Schufa-Eintrag & Co. Schnell und unkompliziert ist das also nur auf den ersten Blick.

Sicher durch Black Friday und Weihnachtsaktionen Damit Rabattaktionen nicht in der Schuldenfalle enden, helfen einige einfache Grundregeln: Nicht unter Druck setzen lassen: Countdowns, „nur noch wenige Stück“ oder vermeintlich streng limitierte Angebote sollen zu Spontankäufen verleiten. Wer Preise in Ruhe vergleicht, erkennt schnell, ob es wirklich ein Schnäppchen ist – oder nur Marketing.

Versand, Rückgabe, Umtausch klären: Vor dem Kauf sollten Versandkosten sowie Rückgabe- und Umtauschbedingungen bekannt sein. Sonst kann der vermeintliche Rabatt durch Gebühren aufgefressen werden.

Vorsicht bei extrem günstigen Angeboten: Fehlendes Impressum, viele Rechtschreibfehler oder unrealistische Preise sind klassische Warnsignale. Eine kurze Online-Recherche zum Shop kann vor teuren Fehlern schützen.

Nie Vorauskasse bei unbekannten Shops: Besser sind Zahlungsarten mit Käuferschutz – etwa Kreditkarte mit Chargeback-Möglichkeit oder etablierte Bezahldienste. Im Zweifel gilt: lieber nicht kaufen, als Geld an einen unseriösen Anbieter zu verlieren.

Konsumkredit statt Dispo: Worauf du achten solltest

Wenn sich ein größerer Einkauf nicht vermeiden lässt – etwa eine kaputte Waschmaschine oder ein neues Auto – kann ein Konsumkredit sinnvoll sein. Allerdings nur, wenn die Konditionen passen. „Viele machen den Fehler, dass sie nur zur Hausbank gehen“, sagt Lex. „Dabei bietet die nicht automatisch die besten Konditionen.“ Entscheidend ist der Vergleich.

Wichtige Punkte dabei:

Angebote vergleichen: Maßgeblich ist der effektive Jahreszins. In ihm sind alle Kosten enthalten – er macht verschiedene Angebote wirklich vergleichbar.

Maßgeblich ist der effektive Jahreszins. In ihm sind alle Kosten enthalten – er macht verschiedene Angebote wirklich vergleichbar. Zweiter Kreditnehmer: Wer eine zweite Person mit in den Vertrag nimmt, verbessert die eigene Bonität. Das senkt das Risiko für die Bank – und kann zu besseren Zinssätzen führen.

Wer eine zweite Person mit in den Vertrag nimmt, verbessert die eigene Bonität. Das senkt das Risiko für die Bank – und kann zu besseren Zinssätzen führen. Verwendungszweck angeben: Gerade beim Autokredit oder bei zweckgebundenen Finanzierungen lohnt es sich, den Zweck offen anzugeben. Die Bank hat mehr Sicherheit, oft gibt es dafür günstigere Zinsen.

Gerade beim Autokredit oder bei zweckgebundenen Finanzierungen lohnt es sich, den Zweck offen anzugeben. Die Bank hat mehr Sicherheit, oft gibt es dafür günstigere Zinsen. Umschulden statt Flickwerk: Mehrere kleine Kredite, teure Dispo-Schulden oder offene Kreditkartenbeträge lassen sich häufig zu einem einzigen Kredit bündeln. Das sorgt für Übersicht und spart nicht selten Zinsen.

Planung schlägt Spontankauf

Ob Dispo, Kreditkarte oder 0-Prozent-Finanzierung – bequem sind all diese Optionen. Günstig sind sie selten. Wer seine Ausgaben plant, Angebote vergleicht und bei größeren Summen auf einen gut verhandelten Konsumkredit setzt, vermeidet langfristig hohe Zinskosten.