Kontrolle statt Kontrollverlust: Drei Führerscheine nach Drogentests weg

Gleich drei junge Verkehrsteilnehmer sind am 14. November in Salzburg und Bischofshofen bei Polizeikontrollen wegen Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen worden.

Am 14. November hielt die Polizei in Bischofshofen eine Pkw-Lenkerin an. Die einschreitenden Beamten stellten bei der 19-jährigen Pinzgauerin eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Ein Test verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Am 14. November nachmittags hielt die Polizei einen 26-jährigen Türken in der Stadt Salzburg an. Der mit dem Pkw-Lenker durchgeführte Alkotest verlief negativ. Aufgrund Anzeichen einer Beeinträchtigung führte die Polizei einen Drogentest durch, dieser verlief positiv auf Cannabis. Am selben Nachmittag hielt die Polizei in der Stadt Salzburg einen 21-jährigen E-Scooterfahrer auf. Auch sein Alkotest verlief negativ. Der mit dem Salzburger durchgeführte Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Kokain.

Lenker wurden zu fahruntauglich erklärt

Alle drei Lenker wurden dem Amtsarzt bzw. dem Sprengelarzt vorgeführt und für fahruntauglich erklärt. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wurden erstattet